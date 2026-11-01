देश में अराजकता फैलाने की कोशिश, CM योगी का चौरी चौरा से कांग्रेस-सपा पर हमला

सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर के चौरी-चौरा से विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा कि आज देश के अंदर सड़कों पर अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस धरती ने हमें पहचान दी है। शहीदों को सम्मान देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। राष्ट्र उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकता है।

गोरखपुर, संवाददाता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर के चौरी-चौरा से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के अंदर सड़कों पर अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वह चौरी-चौरा में भोपा बाजार रेल ब्रिज के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने रविवार को गोरखपुर को 1663 करोड़ रुपये की लागत वाले 88 विकास परियोजनाओं का उपहार दे रहे हैं।

चौरी चौरा के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस धरती ने हमें पहचान दी है। शहीदों को सम्मान देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनके राज में यूपी का नौजवान पहचान के संकट से जूझ रहा था। गुंडे अपराध करते थे। हर जिले में एक माफिया था। डबल इंजन की सरकार ने माफियाओं को खत्म कर दिया है। आज प्रदेश में बहन-बेटियां सुरक्षित हैं। हमारी सरकार विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा की सरकारों ने हमेशा रोजगार छीनने का काम किया। वे देश में अस्थिरता का माहौल बनाना चाहते हैं।

सीएम योगी ने शहीद बंधू सिंह और चौरी-चौरा के अन्य क्रांतिकारियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि जिन्होंने मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौच्छावर कर दिया, यह परियोजना उन शहीदों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास किया और कांग्रेस मोदी को हटाने के लिए धरना दे रही है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि चौरी चौरा की घटना में आरोपित बनाए गए 172 लोगों को बचाने के लिए अधिवक्ता जवाहर लाल नेहरू नहीं आए। इसके लिए पंडित मदन मोहन मालवीय आए। उन्होंने मजबूत पैरवी से 151 लोगों को आरोपों से बाहर कराया। सीएम योगी ने कहा कि चौरी चौरा की क्रांति ने कांग्रेसियों को भी हिला दिया था। उन्हें अपना आंदोलन रोक देना पड़ा।

सीएम योगी ने फरियादियों से की मुलाकात इसके पहले रविवार सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान एक महिला ने मस्तिष्क आघात से पीड़ित पति के ऑपरेशन के लिए आर्थिक मदद मांगी। मुख्यमंत्री ने उपचार में पूरा सहयोग देने और विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। उन्होंने महिला से कहा कि घबराइए मत, पति के इलाज में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे।