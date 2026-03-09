Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सीएम योगी ने विधायकों से मांगे पांच-पांच करोड़ के विकास कार्य के प्रस्ताव, हफ्तेभर का दिया समय

Mar 09, 2026 11:10 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सीएम योगी ने विधायकों से पांच-पांच करोड़ रुपए के विकास कार्य के प्रस्ताव मांगे हैं। योगी विधायकों से  अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव मांगे हैं।

सीएम योगी ने विधायकों से मांगे पांच-पांच करोड़ के विकास कार्य के प्रस्ताव, हफ्तेभर का दिया समय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा और सहयोगी दलों के विधायकों और एमएलसी से अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव मांगे हैं। ये प्रस्ताव पांच-पांच करोड़ रुपये तक के होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही विधायकों से क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का हल करने के निर्देश दिए और कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जोड़ा जाए। इस प्रयास को मिशन-2027 की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि इलाके में लोगों को संतुष्ट किया जा सके।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश सोमवार को जनप्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान दिए। मुख्यमंत्री ने दरअसल, सभी विभागों से बजट सत्र के दौरान 15 मार्च तक अपनी कार्ययोजना देने को कहा था। इसका मुख्य उद्देश्य बजट की धनराशि का समय पर सटीक ढंग से उपयोग करना है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से कहा है कि अपने क्षेत्र में विकास के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये के प्रस्ताव दें। इसके तहत सड़क, पंचायतों घर, बारात घर, पुल, नाली-खड़ंजे वकीलों के लिए कार्यालय आदि बनाए जाएंगे। इसके बाद जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि जरूरी धनराशि जारी की जाए। इस कांफ्रेंसिंग में भाजपा के विधायक, एमएलसी के साथ ही सहयोगी दलों के विधायकों को भी जोड़ा गया था।

इलाके की समस्याओं के समाधान के लिए नागरिकों से संवाद करें

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को निर्देश दिए हैं कि इलाके की समस्याओं के समाधान के लिए नागरिकों से संवाद करें। उन्होंने कहा कि ऐसी समस्याएं जिनमें नीतिगत फैसले लेने की जरूरत हो तो उसे शासन को अवगत कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए डीएम-कमिश्नर के साथ बैठक भी करें। मुख्यमंत्री ने विधायकों-एमएलसी से कहा कि विकास कार्यों के बाद शिलापट पर क्षेत्र के विधायकों के साथ एमएलसी का नाम भी जोड़ा जाए।

ये भी पढ़ें:विश्वविद्यालय तय शासनादेश के अनुसार ही लें परीक्षा फीस, योगी सरकार के निर्देश
ये भी पढ़ें:यूपी में गांव-गांव हाई-स्पीड इंटरनेट, एक लाख से अधिक रोजगार, हिंदुजा ग्रुप से यो

सांसदों की निधि से भी क्षेत्र में विकास कराने पर जोर दिया

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ऐसे क्षेत्र का भी विकास कराएं जहां भाजपा के विकास नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने इसी के साथ सांसदों की निधि से भी क्षेत्र में विकास कराने पर जोर दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विधायकों-एमएलसी से एसआईआर प्रक्रिया के तहत ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जोड़ने के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें:यूपी में मिथुन के हत्यारोपियों के घरों पर चला बुल्डोजर, 7 मकान ढहाए गए
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Sarkar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |