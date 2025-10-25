Hindustan Hindi News
जेवर एयरपोर्ट से सीधे पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सीएम योगी, उद्घाटन के लिए कर सकते हैं आमंत्रित

Sat, 25 Oct 2025 07:27 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा पहुंचे। इसके बाद ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनाए जा रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने घरेलू टर्मिनल, उद्घाटन समारोह स्थल, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। सीएम योगी यहां से सीधे दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि सीएम योगी जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित करेंगे। साथ ही विकसित भारत @47 पर भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान सीएम योगी पीएम मोदी को यूपी में आठ साल की उलब्धियों की भी जानकारी दे सकते हैं। सीएम योगी ने यूपी के प्रयासों समेत कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।

सीएम योगी ने निर्माण एजेंसी के अफसरों संग की बैठक

जेवर एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद सीएम योगी ने हवाई अड्डे के बोर्ड कक्ष में जिला व पुलिस प्रशासन, 'नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड', और हवाई अड्डे का निर्माण कर रही एजेंसी के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में परियोजना की प्रगति, आगामी कार्ययोजना और उद्घाटन समारोह की तैयारियों पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि यात्रियों को सुरक्षित, सहज और सुगम अनुभव देने के लिए सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएं। उन्होंने कहा, ''नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रदेश के विकास का प्रतीक बनने जा रहा है। इसके निर्माण में गुणवत्ता, समयबद्धता और बेहतर समन्वय सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उद्घाटन समारोह की तैयारियों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रस्तावित जनसभा और रैली की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभा स्थल पर भूमि समतलीकरण, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा, पेयजल, शौचालय और अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और यात्री सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने वाली सड़क मार्ग और मेट्रो परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, तथा यातायात व सुरक्षा प्रबंधन के लिए ठोस एवं समन्वित कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया।

