मंत्री संदीप सिंह और उनके भाई को आशीर्वाद देने पहुंचे सीएम योगी, सामने आईं रिंग सेरेमनी की तस्वीरें
यूपी सरकार में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह और उनके भाई सौरभ सिंह की अलीगढ़ में रिंग सेरेमनी हुई। इस समारोह में सीएम योगी समेत कई मेहमान आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। शहर के होटल लेमन ट्री में आयोजित इस कार्यक्रम की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
State Minister Sandeep Singh Ring ceremony: पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह के नाती एवं बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह की मेघना और उनके भाई सौरभ सिंह की अंतरा त्यागी के साथ अलीगढ़ में रिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। इस समारोह में सीएम योगी समेत कई बड़े दिग्गज वर-वधु को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। रिंग सेरेमनी का आयोजन होटल लेमन ट्री में रखा गया था। मंत्री की सगाई को लेकर अंदर से बाहर तक होटल का डेकोरेशन जबरदस्त तरीके से किया गया था।
मेहमानों की मौजूदों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। शहर की सबसे वीवीआई सगाई समारोह में दूर-दराज से पहुंचने वाले मेहमानों के लिए पांच हेलीपैड, 600 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। इतना ही नहीं मंत्री की सगाई में पहुंचे मेहमानों के लिए अलग-अलग तरके पकवानों को बनवाया गया था। इसके लिए 1000 से ज्यादा हलवाई लगाए गए थे। होटल के अंदर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। सगाई समारोह की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं।
संदीप सिंह ने मेघना तो सौरभ ने अंतरा को अंगूठी पहनाई
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के परिवार में शनिवार को दोहरी खुशियां बिखरीं। उनके दोनों पौत्रों की सगाई धूमधाम से सम्पन्न हुई। मुख्यमंत्री ने दोनों जोड़ों को आर्शीवाद देते हुए ओडीओपी उत्पादों की किट भेंट की। सगाई समारोह की शुरूआत शनिवार दोपहर मैरिस रोड स्थित होटल लेमन ट्री से हुई। यहां पर बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह की गाजियाबाद की मेघना चौधरी और सौरभ सिंह की मुजफ्फरनगर की अंतरा त्यागी की गोदभराई दोनों परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में हुई। पिता पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू और मां पूर्व विधायक प्रेमलता वर्मा ने दोनों बहुओं को आर्शीवाद दिया।
100 बीघा में तैयारत पंडाल में हुआ समारोह
तालानगरी में करीब 100 बीघा में तैयार किए गए भव्य पंडाल में सगाई समारोह शुरू हुआ। यहां वीवीआईपी और आमजन के लिए अलग-अलग दो पंडाल बनाए गए थे। राधा-कृष्ण मिलन थीम के बीच संदीप ने मेघना व सौरभ ने अंतरा को अंगूठी पहनाईं। शाम करीब चार बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे। दोनों को आर्शीवाद देने के बाद आगरा के लिए रवाना हो गए। इस दौरान केन्द्रीय कानून राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, दयाशंकर दयालु, धर्मपाल सिंह, महिला आयोग अध्यक्ष बेबीरानी मौर्य आदि ने भी आर्शीवाद दिया।
दिनभर रहा वीवीआईपी और वीआईपी का जमावड़ा
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह व उनके भाई सौरभ सिंह सगाई समारोह को लेकर शुक्रवार शाम से ही मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया था। शनिवार को तो वीवीआईपी और वीआईपी का जमावड़ा रहा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत अन्य मंत्री शामिल हुए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहा। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन से लेकर पार्किंग के खास इंतजाम कर रखे थे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।