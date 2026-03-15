जाति, संप्रदाय की आस्था पर अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार नही, पुलिस भर्ती पेपर में पंडित शब्द पर सख्त दिखे योगी

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में आए प्रश्नपत्र में पंडित शब्द को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सीएम योगी ने मामले सख्ती दिखाई है। इस संबंध में सीएम योगी ने भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को निर्देश दिया है।

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा प्रश्नपत्र संबंधी मामले पर सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने सभी भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ, संप्रदाय की मर्यादा और आस्था के विषय में अमर्यादित टिप्पणी न हो। ऐसी टिप्पणी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि ⁠आयोग व बोर्ड के अध्यक्ष इसका संज्ञान लेते हुए सभी पेपर सेटर्स को भी निर्देशित करें और आदतन अपराध को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। यह विषय पेपर सेटर्स के एमओयू का भी हिस्सा भी बनाएं। प्रदेश में छह भर्ती आयोग और बोर्ड हैं। इनके द्वारा भर्तियों के लिए प्रश्नपत्र तैयार कराने के साथ परीक्षाएं कराती जाती हैं। मुख्यमंत्री ने दरोगा भर्ती परीक्षा के प्रश्न को लेकर हुए विवाद के बाद यह निर्देश रविवार की सुबह सभी को दिया है।

फसलों के नुकसान का आकलन करें मुख्यमंत्री ने रविवार सुबह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई बारिश से फसलों को होने वाले नुकसान संबंधी जानकारी ली। उन्होंने सभी जिलाधिकारी और अधिकारियों को फील्ड में रहकर किसानों से संवाद करने और उनकी फसलों के नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि राहत आयुक्त फील्ड के अधिकारियों से सीधा समन्वय रखें। साथ ही ⁠फसलों को होने वाली क्षति का आकलन प्राप्त कर ससमय मुआवजे के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।