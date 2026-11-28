योगी की परिसीमन बिल पर समर्थन की अपील, अखिलेश बोले-BJP के लिए चुनाव ही सब कुछ
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यूपी में इसे लेकर राजनीति गरमा गई है। योगी ने सभी सांसदों से बिल का समर्थन करने की अपील की है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के लिए चुनाव ही सब कुछ है।
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पास परिसीमन बिल को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां इस प्रधानमंत्री और केद्रीय कैबिनेट को धन्यवाद देते हुए यूपी के सभी सांसदों से बिल का समर्थन करने की अपील की है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा भाजपा के लिए चुनाव ही सब कुछ है देश नहीं, इसीलिए उसे लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं की चिंता है देश की सीमाओं की नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संसद की विशेष बैठक 30 नवंबर से शुरू हो रही है। शनिवार को बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एएनआई से बातचीत में कहा कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा परिसीमन बिल पास करने के अवसर पर मैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से धन्यवाद करता हूं। हम आभारी हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संसद से पहले ही पास हो चुका है। कैबिनेट के द्वारा इस बिल के 2029 में लागू करने का मार्ग प्रशस्त होने के साथ ही यह सुनिश्चित हो गया है कि संसद और विधानसभा में 50 फीसदी जो सीटें बढ़ेंगी, उसके कारण 33 फीसदी महिला आरक्षण का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा।
सीएम योगी ने कहा कि आधी आबादी को देश की संसद और विधानसभाओं में कम से कम 33 फीसदी प्रतिनिधित्व देने की जो यह पहल है, यह स्वागत योग्य है और एक समय सीमा के अंदर यह लागू हो जाए, यह अभिनंदनीय है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा के सांसदों से अपील करूंगा कि वे इस बिल का समर्थन करें और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने का मार्ग प्रशस्त करने में अपना योगदान दें। यह नारी शक्ति के सशक्तिकरण से समृद्ध भारत का मार्गप्रशस्त करने का एक बेहतरीन अवसर है।
वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा-‘भाजपा के लिए चुनाव ही सब कुछ है देश नहीं, इसीलिए उसे लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं की चिंता है देश की सीमाओं की नहीं।’
बदल जाएगी यूपी की सियासी तस्वीर
परिसीमन बिल पास होने को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इससे यूपी की सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का स्वरूप बदलेगा, सीमाएं छोटी होंगी, जातियों की मौजूदा संख्या में फर्क आएगा। सूत्र बताते हैं कि प्रस्तावित बिल में हर राज्य में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाई जानी है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 120 तक हो जाएगी। इसके अलावा विधानसभा सीटों की संख्या भी 604 या 605 तक हो जाएगी। नए लोकसभाओं और विधानसभा क्षेत्र मौजूदा लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र को काटकर ही बनाए जाएंगे। किस विधानसभा क्षेत्र में से कौन सी जातियों या धर्म के लोगों वाले इलाके को अलग किया जाता है या जोड़ा जाता है, उसका असर वहां की राजनीति पर पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें