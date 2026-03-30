अब आप ये संकल्प भी लीजिए, बच्चों को लिखी पाती में CM योगी ने अभिभावकों से की अपील
‘योगी की पाती’ में सीएम योगी ने लिखा कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। एक अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 की अवधि में चलने वाला ‘स्कूल चलो अभियान’ हमारे इसी संकल्प का प्रतिफल है। विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा बढ़ेगा।
अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहने वाले अभिभावकों से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अपील की है। सीएम ने कहा है कि आप अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम शिक्षा दिलवाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। इसके साथ-साथ अपने आस-पड़ोस के उन बच्चों को शिक्षा के मंदिर तक पहुंचाने का भी संकल्प लें जो शिक्षा से वंचित हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण जो बच्चे विद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाते, सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, उनके परिवार वालों को जागरूक करें।
सीएम ने ‘योगी की पाती’ में यह अपील की। उन्होंने लिखा है कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। एक अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 की अवधि में चलने वाला ‘स्कूल चलो अभियान’ हमारे इसी संकल्प का प्रतिफल है। विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा बढ़ेगा। इसी पाती में उन्होंने प्रदेश के बच्चों को संबोधित करते हुए लिखा- ‘नया शैक्षणिक सत्र आरंभ हो रहा है। आप सभी को स्वर्णम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए सत्र में आप अपनी रुचि के विषय, खेल और विद्यालय की गतिविधियों में पूरे मनोयोग से हिस्सा लें और अपने सपनों में रंग भरें।
उन्होंने आगे लिखा कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए पाती में लिखा है कि कुछ दिन पहले मुझे अपने विद्यालय जाने का सौभाग्य मिला, जहां से मुझे जीवन की मूल शिक्षा और संस्कार मिले और आगे का मार्ग प्रशस्त हुआ। विद्यालय मात्र पढ़ाई का स्थान नहीं, अपितु व्यक्तित्व निर्माण की प्रथम पाठशाला है।
सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पाती में आगे लिखा कि प्रभु श्रीराम के मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्रीकृष्ण के कर्मयोगी स्वरूप की प्रथम सीढ़ी उनका गुरुकुल ही था। आप सबके लिए भी शिक्षा इसी कर्तव्यपथ का अभिन्न अंग है। स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर आप सभी परिश्रम एवं सकारात्मक सोच के साथ असंभव लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए खेलकूद और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उन्होंने लिखा कि आज का युग तकनीक का है। इसलिए उसका सही उपयोग करना सीखें। स्क्रीन टाइम के स्थान पर एक्टिविटी टाइम पर ध्यान केंद्रित करें। खूब खेलें और खूब पढ़ें। बच्चों के नाम लिखी सीएम योगी की इस पाती की बच्चों, अभिभावकों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के बीच काफी चर्चा हो रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें