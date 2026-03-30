अब आप ये संकल्प भी लीजिए, बच्चों को लिखी पाती में CM योगी ने अभिभावकों से की अपील

‘योगी की पाती’ में सीएम योगी ने लिखा कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। एक अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 की अवधि में चलने वाला ‘स्कूल चलो अभियान’ हमारे इसी संकल्प का प्रतिफल है। विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा बढ़ेगा।

अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहने वाले अभिभावकों से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अपील की है। सीएम ने कहा है कि आप अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम शिक्षा दिलवाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। इसके साथ-साथ अपने आस-पड़ोस के उन बच्चों को शिक्षा के मंदिर तक पहुंचाने का भी संकल्प लें जो शिक्षा से वंचित हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण जो बच्चे विद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाते, सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, उनके परिवार वालों को जागरूक करें।

सीएम ने ‘योगी की पाती’ में यह अपील की। उन्होंने लिखा है कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। एक अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 की अवधि में चलने वाला ‘स्कूल चलो अभियान’ हमारे इसी संकल्प का प्रतिफल है। विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा बढ़ेगा। इसी पाती में उन्होंने प्रदेश के बच्चों को संबोधित करते हुए लिखा- ‘नया शैक्षणिक सत्र आरंभ हो रहा है। आप सभी को स्वर्णम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए सत्र में आप अपनी रुचि के विषय, खेल और विद्यालय की गतिविधियों में पूरे मनोयोग से हिस्सा लें और अपने सपनों में रंग भरें।

उन्होंने आगे लिखा कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए पाती में लिखा है कि कुछ दिन पहले मुझे अपने विद्यालय जाने का सौभाग्य मिला, जहां से मुझे जीवन की मूल शिक्षा और संस्कार मिले और आगे का मार्ग प्रशस्त हुआ। विद्यालय मात्र पढ़ाई का स्थान नहीं, अपितु व्यक्तित्व निर्माण की प्रथम पाठशाला है।