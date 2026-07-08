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योगी आज करेंगे कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत, मिर्जापुर को भी देंगे करोड़ों की सौगात

By Srishti Kunj
विशेष संवाददाता, वाराणसी
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है। आज सीएम योगी ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ का शुभारंभ करेंगे। साथ ही आज डीबीटी के तहत छात्रों को भी राशि भेजी जाएगी।

योगी आज करेंगे कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत, मिर्जापुर को भी देंगे करोड़ों की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को काशी से प्रदेश के शिक्षा जगत और विद्यार्थियों के लिए बड़ी योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ालालपुर में आज सुबह लगभग 10 बजे से आयोजित कार्यक्रम में वह ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ का शुभारंभ करेंगे। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लगभग 1.10 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित करेंगे। 10 लाख शिक्षकों एवं संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एसबीआई के साथ एमओयू भी होगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्तर पर चयनित स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों के 12 प्रधानाचार्यों का सम्मान भी करेंगे। इस मौके पर बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह और माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी भी मौजूद रहेंगी। योजना में अकेले वाराणसी के 1145 विद्यालयों के 12407 और पूरे वाराणसी मंडल के 7,417 विद्यालयों में कार्यरत कुल 66205 पात्र शिक्षकों-कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त होने के बाद शिक्षक और अन्य कर्मचारी पूरी ऊर्जा व समर्पण के साथ नौनिहालों के भविष्य को संवारने में योगदान दे सकेंगे।

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छात्रों के लिए डीबीटी के तहत राशि भेजी जाएगी

प्रदेश के लगभग 1.10 करोड़ छात्र-छात्राओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत यूनीफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए प्रति छात्र ₹ 1200 की धनराशि सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे वाराणसी जनपद के 154634 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

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12 लाख शिक्षकों को मिलेगा योजना का लाभ

डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर शुरू हो रही योजना से प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसमें नियमित शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइया और कस्तूरबा विद्यालयों के स्टाफ को भी शामिल किया गया है।

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मिर्जापुर को देंगे करोड़ों की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मिर्जापुर को 16,527 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:35 बजे विंध्याचल स्थित मोतीझील के पास बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद वे मां विंध्यवासिनी के दर्शन-पूजन करेंगे। फिर विंध्य कॉरिडोर परिसर में नवनिर्मित वीवीआईपी गेस्ट हाउस का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 12:05 बजे से एक बजे तक अष्टभुजा गेस्ट हाउस में योगी मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के बाद मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय भवन, 25 पुलों समेत 16,527 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:40 बजे चित्रकूट के लिए रवाना हो जाएंगे। मंगलवार को दिन भर प्रशासनिक अफसर तैयारियों में जुटे रहे।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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