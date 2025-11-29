उपद्रव नहीं अब उत्सव का प्रदेश है यूपी, अपराधियों की कुटाई के बाद लग रहे उद्योग: सीएम योगी

संक्षेप: सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में पीएम मोदी ने धर्मध्वजा का रोहण किया है। पूरा देश झूमा था। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम नरेन्द्र मोदी अयोध्या आए। विरासत पर गौरव किए बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता है। भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गीडा की स्थापना के साथ ही बीमारियों ने हमला कर दिया था। 2017 तक औद्योगिक विकास लगभग ठप था। कोई विजन नहीं दिखा। गीडा चला नहीं और खाद कारखाना बंद हो गया। इंसेफेलाइटिस से बच्चे मर रहे थे। 2014 में पीएम नरेन्द्र मोदी के आने के बाद यूपी भी बदलाव को तैयार है। यूपी में डबल इंजन सरकार में 47 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिलते हैं। 15 लाख करोड़ निवेश धरातल पर आ रहा है। प्रदेश में सुरक्षा के बेहतर माहौल से यह संभव हुआ है। अपराध और भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ है। वर्तमान में यूपी देश में मॉडल बन गया है। सुरक्षा को लेकर यूपी का उदाहण दे रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में यूपी का उदाहण दिया जा रहा है। प्रदेश में बेहतर मुआवजा मिल रहा है। देश में 55 फीसदी एक्सप्रेसवे यूपी में है। रेल नेटवर्क और मेट्रो सिटी यूपी में हैं। प्रदेश में 13 एयरपोर्ट क्रियाशील है। जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण एक महीने के भीतर पीएम नरेन्द्र मोदी के हाथों होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपी अब देश का सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बना है। निवेश आया तो नौकरी भी बरस रही है। योगी ने कहा कि 15 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरे हैं। डेढ़ करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है। गीडा में 40 हजार युवाओं को नौकरी मिली है। करने की इच्छाशक्ति का परिणाम सभी के सामने है। प्रदेश में पहले जाति, तुष्टिकरण की नीति थी। प्रदेश में दंगा और कर्फ्यू पहचान बन गई थी। पहले गुंडागर्दी कर गरीब की जमीन पर कब्जा करते थे। अब कब्जा करने वालों की कमर तोड़ दी है। इनकी कुटाई के बाद उद्योग लग रहा है। उपद्रव का प्रदेश अब उत्सव का प्रदेश बन गया है।

भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था योगी ने कहा कि अयोध्या में पीएम मोदी ने धर्मध्वजा का रोहण किया है। पूरा देश झूमा था। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम नरेन्द्र मोदी अयोध्या आए। विरासत पर गौरव किए बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता है। भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत आगे बढ़ेगा तो यूपी पीछे नहीं हो सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद उपेक्षित था। उद्योग धंधे बंद हो रहे थे। यहां के वातावरण को खराब कर दिया था। अब केवल निवेश ही नहीं आता है, देश-दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी गोरखपुर और पूर्वांचल की तरफ आ रहा है। प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी बेहतर हुई। गीडा में देश का हर निवेशक आ रहा है। गीडा में 500 इकाईयां स्थापित हुई हैं। अब धुरियापार में रिलायंस का कैंपा कोला यूनिट लगाने जा रहा है।

यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगेगी हैट्रिक: नंदी औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि यूपी में हर नया दिन उपलब्धियों से होता है। प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं इन्हें कुचलने वाले बुलडोजर से हो रही है। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया है। बिहार तो झांकी है, यूपी में भाजपा की हैट्रिक बाकी है। नंदी ने कहा कि अयोध्या में धर्म ध्वजा का लहराना नये भारत का उद्घोष है। वर्ष 2025 में 116 भूखंड का आवंटन हुआ है। जिससे 6000 करोड़ से अधिक के निवेश की राह खुल रही है। सीएम द्वारा 408 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। नोएडा और अन्य विकास प्राधिकरण की तरह गीडा भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

35 सेक्टर की उद्योग नीति से आ रहा बदलाव: राकेश सचान प्रदेश सरकार में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि यूपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास के राह पर है। 96000 उद्योगों से यूपी मजबूत हुआ है। पूरे प्रदेश के ओडीओपी और हस्तशिल्प के उत्पाद यहां प्रदर्शित हो रहे हैं। नोएडा में ट्रेड शो में 80 से अधिक देश के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। इसके बाद पूरे प्रदेश में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया। जिसमें हस्तशिल्पी और कारीगरों को बड़ा लाभ हुआ है। यूपी में 35 सेक्टरों की पॉलिसी बनी है। जिसका यूपी के उद्यमी लाभ उठा रहे हैं। टूल किट की योजनाओं से लेकर विश्वकर्मा योजना काफी पसंद की जा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी का टारगेट पूरा हो चुका है। गोरखपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री का काम पूरा होने को है। गोरखपुर में टेराकोटा के पैकेजिंग का सीएफसी का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि रोजगार जोन के लिए कानपुर, मऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में जमीन की तलाश की जा रही है।