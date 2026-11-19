उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। दोनों ही नेताओं ने उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे का ऐलान किया है, जिसे 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम दिया है।

UP Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सूबे में सियासी बयानबाजी जमकर देखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। बता दें कि, उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाया है।

ओवैसी पर साधा निशाना गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, हैदराबाद से आया हुआ एक मौलाना फिलहाल ज्यादा सक्रिय हैं। वो काफी मचल रहे हैं पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आएंगे, उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि, उस समय उन्हें हैदराबाद को भाग्यलक्ष्मीपुरम बनेगा।

विपक्ष पर जमकर बोला हमला वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सभी एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। जब भी इन्हें सत्ता में रहने का मौका मिला, इन्होंने प्रदेश में अराजकता फैलाई और विकास के नाम पर लूट-खसोट की। उन्होंने कहा कि विपक्षी सरकारों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और जनकल्याणकारी योजनाओं में कोई रुचि नहीं थी। युवाओं को रोजगार और नौकरी देने, उन्हें स्टार्टअप से जोड़ने और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कोई ठोस काम नहीं किया गया। पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने और किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी नेताओं ने प्रदेश को इतना लूटा और विदेशों में इतनी संपत्ति जमा की कि उनकी कई पीढ़ियां वहां आराम से रह सकती हैं। उन्हें न देश की चिंता थी और न ही प्रदेश की। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान प्रदेश में अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल था और दंगाइयों के सामने सरकारें बेबस नजर आती थीं।