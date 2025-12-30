Hindustan Hindi News
लखनऊ में भेड़ों की मौत का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, आर्थिक मदद का ऐलान, जांच का आदेश

संक्षेप:

लखनऊ में रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई भेड़ों की मौत के मामले ने अब शासन स्तर पर हलचल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीड़ितों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है।

Dec 30, 2025 10:17 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी लखनऊ में प्रेरणा स्थल के पास दुबग्गा क्षेत्र में भारी संख्या में भेड़ों की अचानक हुई मौत के मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने न केवल इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, बल्कि पशुपालकों को हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। शासन की इस त्वरित कार्रवाई से पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत मिली है। सोमवार की शाम 170 भेड़ों की मौत हो गई थी और करीब 200 से अधिक भेड़ें बीमार बताई जा रही हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है।

दुबग्गा में भेड़ों की मौत की खबर जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची, सीएम योगी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। पशुपालकों की आजीविका पर आए इस संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रति भेड़ 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। यह सहायता राशि उन गरीब परिवारों के लिए संजीवनी साबित होगी, जिनकी पूरी कमाई इन पशुओं पर निर्भर थी। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि सहायता राशि के वितरण में किसी भी प्रकार की देरी न की जाए।

ये भी पढ़ें:दो शहरों में AI सिटी, 30000 करोड़ से डेटा सेंटर; योगी ने बताया नए साल का रोडमैप

जांच के सख्त निर्देश

भेड़ों की मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसे लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन को इस मामले की गहन जांच करने का आदेश दिया है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि विशेषज्ञों की टीम मौके पर जाकर मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाए। क्या यह किसी संक्रामक बीमारी का नतीजा है या इसके पीछे कोई मानवीय लापरवाही अथवा शरारत है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दुबग्गा में हड़कंप और पशुपालन विभाग की सक्रियता

दुबग्गा इलाके में एक साथ इतनी भेड़ों की मौत से स्थानीय पशुपालकों में डर का माहौल था। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद पशुपालन विभाग की टीमें अब गांव-गांव जाकर अन्य पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। डॉक्टरों की टीम ने मृत भेड़ों के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। स्थानीय प्रशासन अब यह सुनिश्चित कर रहा है कि अन्य पशुओं में संक्रमण न फैले और स्वच्छता के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। सीएम योगी की इस पहल ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि प्रदेश सरकार किसानों और पशुपालकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।