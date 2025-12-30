लखनऊ में भेड़ों की मौत का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, आर्थिक मदद का ऐलान, जांच का आदेश

संक्षेप: लखनऊ में रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई भेड़ों की मौत के मामले ने अब शासन स्तर पर हलचल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीड़ितों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है।

राजधानी लखनऊ में प्रेरणा स्थल के पास दुबग्गा क्षेत्र में भारी संख्या में भेड़ों की अचानक हुई मौत के मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने न केवल इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, बल्कि पशुपालकों को हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। शासन की इस त्वरित कार्रवाई से पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत मिली है। सोमवार की शाम 170 भेड़ों की मौत हो गई थी और करीब 200 से अधिक भेड़ें बीमार बताई जा रही हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है।

दुबग्गा में भेड़ों की मौत की खबर जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची, सीएम योगी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। पशुपालकों की आजीविका पर आए इस संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रति भेड़ 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। यह सहायता राशि उन गरीब परिवारों के लिए संजीवनी साबित होगी, जिनकी पूरी कमाई इन पशुओं पर निर्भर थी। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि सहायता राशि के वितरण में किसी भी प्रकार की देरी न की जाए।

जांच के सख्त निर्देश भेड़ों की मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसे लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन को इस मामले की गहन जांच करने का आदेश दिया है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि विशेषज्ञों की टीम मौके पर जाकर मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाए। क्या यह किसी संक्रामक बीमारी का नतीजा है या इसके पीछे कोई मानवीय लापरवाही अथवा शरारत है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।