कोलकाता हादसे के बाद यूपी में सख्ती, सीएम योगी ने दुर्गा पंडाल सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश
कोलकाता हादसे के बाद यूपी में सख्ती दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पंडाल सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों, पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश देते हुए सतर्क रहने के लिए कहा गया है।
कोलकाता के चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ के दौरान 19 की मौत के बाद यूपी में भी सख्ती हो गई है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार दुर्गा पंडालों को लेकर सतर्क हो गई है। सीएम योगी ने दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सुरक्षा को और पुख्ता करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को अग्नि सुरक्षा, एग्जिट प्वॉइंट, इमरजेंसी एग्जिट और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश जारी किए हैं।
सीएण योगी ने जिलों के सभी पुलिस कमिश्नरों, जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को दुर्गा पंडालों में सुरक्षा के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी पंडालों में अग्निशमन सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण करें। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को प्रवेश और निकास द्वारों की जांच करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) के लिए पर्याप्त इंतजाम हों। सभी अधिकारियों को बिजली के कनेक्शनों की जांच करनी होगी। सभी अधिकारियों को फील्ड में मौजूद रहना होगा।
दरअसल, यूपी के सभी जिलों में 21 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा महोत्सव जारी है। इसके लिए शहरों में सैंकड़ों की संख्या में पंडाल लगे हैं। पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। इन पंडालों में डांडिया डांस, मेले, पूजा-दर्शन के अलावा कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में भीड़ रात में अत्याधिक हो जाती है। पुलिस और प्रशासन निर्देशानुसार भीड़ को नियंत्रित करने में लगी है।
सीएम योगी के निर्देश के बाद जिलों में पुलिस-प्रशासन ने पूजा पंडालों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। खुद सीनियर अफसर निरीक्षण के लिए जमीन पर उतरे हैं। सीएम ऑफिस के मुताबिक इस मामले में लापरवाही पर कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि अभी तक प्रदेश में कहीं भी इस तरह की घटना की सूचना नहीं है, लेकिन कोलकाता हादसे के बाद और सतर्कता बढ़ा दी गई है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें