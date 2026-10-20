एंबुलेंस की आवाज सुन रुक गए CM योगी, विजयादशमी शोभायात्रा के बीच से यूं दिया गया रास्ता

सीएम योगी की अगुवाई में गोरखपुर में निकल रही विजयादशमी शोभायात्रा को रोककर एंबुलेंस पास कराई गई। गोरखनाथ मंदिर के गेट के पास सीएम योगी का वाहन पहुंचा ही था कि एंबुलेंस की आवाज सुनाई दी। सीएम ने तुरंत इशारा किया और उनका वाहन वहीं रोक दिया गया। एंबुलेंस निकल जाने के बाद शोभा यात्रा आगे बढ़ी।

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निकली विजयादशमी शोभायात्रा को रोककर एक एंबुलेंस को रास्ता दिया गया। एंबुलेंस के लिए सबसे पहले सीएम योगी खुद रुके। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के पास उनका वाहन पहुंचा ही था कि एंबुलेंस की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने तत्काल अपना वाहन रोकने और एंबुलेंस के लिए रास्ता बनाने का इशारा किया। इस दौरान सड़क पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। लेकिन एंबुलेंस के लिए पलक झपकते रास्ता तैयार हो गया। मुख्य द्वार पर जहां सीएम योगी का वाहन रुका रहा वहीं थोड़ी देर पहले जहां लोगों की भारी भीड़ दिख रही थी, एंबुलेंस के पहुंचते ही वहां रास्ता खाली करा दिया गया। शोभायात्रा के बीच से एंबुलेंस एक सेकेंड भी रुके बिना निकल गई। लोग सड़क के दोनों तरफ उसके निकल जाने का इंतजार करते रहे। एंबुलेंस निकल जाने के बाद शोभायात्रा फिर आगे बढ़ी।

विजयादशमी पर गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली पारंपरिक शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाहन जैसे ही मंदिर गेट पर पहुंचा उन्हें एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तत्काल अपने दस्ते के सुरक्षाकर्मियों को इशारा किया। हालांकि रास्ते के दोनों ओर लोगों की भीड़ और सुरक्षा इंतजामों के बीच एंबुलेंस को रास्ता देना चुनौतीपूर्ण हो सकता था। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शोभायात्रा को रोककर आपातकालीन वाहन को प्राथमिकता दी गई। मौके पर मौजूद लोगों ने भी रास्ता खाली कराने में सहयोग किया। गोरक्षपीठाधीश्वर की इस संवेदनशीलता का श्रद्धालुओं ने अभिनंदन किया। बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान यातायात और भीड़ प्रबंधन के बीच आपातकालीन सेवाओं का निर्बाध संचालन जरूरी होता है। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर एंबुलेंस के लिए रास्ता बनाने की इस पहल ने संदेश दिया कि उत्सव और आस्था के बीच मरीज की मदद तथा जीवनरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

गोरक्षनगरी में जीवंत हुई ऐतिहासिक परंपरा विजयादशमी पर मंगलवार की शाम गोरक्षनगरी में आस्था, परंपरा और सामाजिक सौहार्द का अनुपम संगम दिखा। गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर से निकली पारंपरिक विजयादशमी शोभायात्रा का जगह-जगह पुष्पवर्षा और माल्यार्पण से स्वागत हुआ। मुस्लिम, बुनकर और सिंधी समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक अभिनंदन कर गंगा-जमुनी तहजीब और सामाजिक समरसता की परंपरा को मजबूत किया। गोरक्षपीठाधीश्वर ने सभी का अभिवादन स्वीकार कर आशीर्वाद दिया और नवरात्र अनुष्ठान का प्रसाद वितरित किया। गुरु गोरखनाथ के पूजन से शुरू हुई विजयादशमी की परंपरा मानसरोवर में महादेव की आराधना और रामलीला मैदान में प्रभु श्रीराम के राजतिलक के साथ पूर्ण हुई।

नागफनी, तुरही और नगाड़ों की गूंज के बीच निकली शोभायात्रा गोरक्षपीठ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे गोरखनाथ मंदिर से विजयादशमी शोभायात्रा निकली। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। महंत के पारंपरिक परिधान में फूलों से सजे विशेष वाहन पर सवार होकर उन्होंने शोभायात्रा की अगुवाई की। नाथपंथ के पारंपरिक वाद्ययंत्र नागफनी, तुरही, नगाड़े और डमरू दल के साथ बैंड-बाजे की धुन ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। हनुमान दल के बालकों के हैरतअंगेज करतब आकर्षण का केंद्र रहे। मार्ग के दोनों ओर श्रद्धालु गोरक्षपीठाधीश्वर झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आए।