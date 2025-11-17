मैनपॉवर बढ़ाकर तेजी से कराएं कार्य, सड़क निर्माण के साथ आबादी क्षेत्र की जलनिकासी सुनिश्चित करें: योगी

मैनपॉवर बढ़ाकर तेजी से कराएं कार्य, सड़क निर्माण के साथ आबादी क्षेत्र की जलनिकासी सुनिश्चित करें: योगी
संक्षेप: मुख्यमंत्री ने सोमवार देर शाम रोड कनेक्टिविटी के बेहतर बनाने के लिए निर्माणाधीन बालापार-टिकरिया-गांगी बाजार फोरलेन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इसके साथ ही इसकी अद्यतन प्रगति पर अधिकारियों के साथ समीक्षा की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोरलेन सड़क के निर्माण और उसके आसपास के गांवों की आबादी की जलनिकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फोरलेन सड़क के किनारे बन रहे नाले की लेवलिंग का ध्यान रखें ताकि सड़क ही नहीं, आसपास के गांवों का पानी आसानी से इसके जरिये निकल जाए। मुख्यमंत्री ने सोमवार देर शाम रोड कनेक्टिविटी के बेहतर बनाने के लिए निर्माणाधीन बालापार-टिकरिया-गांगी बाजार फोरलेन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इसके साथ ही इसकी अद्यतन प्रगति पर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कुल सड़क की आधी दूरी तक चार स्थानों पर रुककर स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इस फोरलेन सड़क परियोजना के ड्राइंग मैप का भी अवलोकन किया और अधिकारियों से जानकारी ली।
अधिकारियों ने बताया कि इसका निर्माण अगस्त 2026 तक पूरा किया जाना है। इस पर मुख्यमंत्री ने जून 2026 तक लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए और कहा कि गुणवत्ता के साथ काम तेज करने के लिए मैनपॉवर बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने नाले के लेवल को ध्यान में रखते हुए सड़क और आसपास के गांवों के पानी की निकासी सुनिश्चित कराने को कहा। साथ ही फोरलेन सड़क के लिए अधिग्रहित जमीनों के सापेक्ष मुआवजा वितरण रजिस्ट्री की भी अद्यतन जानकारी ली।
बुलडोजर पर चढ़कर बरसाए फूल
फोरलेन सड़क की सौगात मिलने से उत्साहित बालापार, टिकरिया, जीतपुर सहित आसपास के दर्जनों गांवों के लोग सोमवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत को उमड़ पड़े। फोरलन निरीक्षण के दौरान लोगों ने गगनभेदी जयकारे बीच कई जगहों पर सीएम योगी का फूल बरसाकर अभिनंदन किया। तीन स्थानों पर लोगों ने बुलडोजर पर खड़े होकर मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा की। सीएम ने मुस्कराकर सबका अभिवादन स्वीकार किया।
अगली बारिश से पहले यूपी एसएसएफ भवन निर्माण पूरा करें: योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की शाम उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपी एसएसएफ) की द्वितीय वाहिनी के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य में तेजी लाने और तय समय से चार माह पूर्व लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जून के बाद शुरू होने वाली बारिश निर्माण कार्यों को प्रभावित करती है, इसलिए अक्तूबर 2026 की बजाय जून 2026 तक ही प्रोजेक्ट पूरा करने का प्रयास करें।
मुख्यमंत्री ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर भवन मॉडल का अवलोकन किया और विभिन्न कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि एसएसएफ द्वितीय वाहिनी की कुल क्षमता 1000 कर्मियों की होगी और अब तक 10 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। पांच सौ से अधिक मजदूर निर्माण में लगे हैं। इस पर सीएम योगी ने कार्य में अधिक मशीनरी लगाने और गति बढ़ाने का निर्देश दिया।
अधिकारियों ने बताया कि लो-लैंड होने के कारण मिट्टी की उपलब्धता में दिक्कत आ रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने डीएम दीपक मीणा को निर्देशित किया कि आसपास के नालों और नदी की ड्रेजिंग कराकर तुरंत मिट्टी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि अंतिम भराई से पूर्व मैक्सिमम फ्लड लेवल की जांच अनिवार्य रूप से की जाए।