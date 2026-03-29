आज नोएडा पहुंच गए, JPNIC से गोमती रिवर फ्रंट तक CM योगी का अखिलेश पर चुन-चुनकर हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 665 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए जेपीएनआईसी और गोमती रिवर फ्रंट को भ्रष्टाचार का मॉडल बताया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राजधानी लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 665 नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने अखिलेश यादव के नोएडा दौरे पर तंज कसते हुए कहा, "जो मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नोएडा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वे आज विभाजनकारी राजनीति के लिए वहां पहुंच गए हैं।" मुख्यमंत्री ने सपा शासनकाल की परियोजनाओं को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए जनता की गाढ़ी कमाई की 'डकैती' करार दिया। एक के बाद एक चुन-चुनकर अखिलेश यादव पर हमला किया।

सीएम योगी ने अखिलेश यादव के राजधानी में बनने वाले दो ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि जेपीएनआईसी बिल्डिंग का डीपीआर मात्र 200 करोड़ रुपये था, लेकिन उस पर 800 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए और वह आज भी अधूरी है। इसी तरह गोमती रिवर फ्रंट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 300 करोड़ के प्रोजेक्ट पर 1400 करोड़ रुपये बहा दिए गए, फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। योगी ने कड़े लहजे में कहा, "यह विकास नहीं, बल्कि जनता के पैसे की लूट है। ये लोग किस मुंह से विकास की बात करते हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती।"

भर्ती प्रक्रिया में 'जीरो टॉलरेंस' और पारदर्शिता सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले नौकरियां निकलते ही वसूली शुरू हो जाती थी। उन्होंने अमेठी की एक नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी का उदाहरण देते हुए कहा कि आज एक 'यादव बेटी' का चयन उसकी योग्यता पर हुआ है, जबकि पुरानी सरकार में बिना पैसे दिए यह संभव नहीं था। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि युवाओं के भविष्य के साथ किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश की, तो उसकी वह हालत करेंगे जो नजीर बन जाएगी। उन्होंने गर्व से कहा कि यूपी अब 'बीमारू' राज्य से निकलकर देश का 'ग्रोथ इंजन' बन चुका है।

लॉकडाउन और तेल की अफवाहों पर राष्ट्रद्रोह की चेतावनी दुनियाभर में जारी उथल-पुथल के बीच सीएम योगी ने देश में फैलाई जा रही अफवाहों पर जनता को सतर्क किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लॉकडाउन लगने और सिलेंडर में गैस कम होने जैसी अफवाह फैला रहे हैं। योगी ने स्पष्ट किया, "अफवाह फैलाना भी राष्ट्रद्रोह है। जब देश की लीडरशिप आपके साथ है, तो चिंता क्यों कर रहे हैं? जिन्हें जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया है, वही अब हताशा में ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं।"