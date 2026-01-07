Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsCM Yogi Adityanath sets deadline for completion of UP s new four-lane highway, visits site for inspection
यूपी के नए फोरलेन का निर्माण पूरा करने की सीएम योगी ने तय की डेडलाइन, निरीक्षण के लिए पहुंचे

संक्षेप:

Jan 07, 2026 11:34 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुर, निज संवाददाता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निर्माणाधीन गोरखपुर-पिपराइच फोरलेन,जंगल कौड़िया-जगदीशपुर रिंग रोड फोरलेन एवं खजांची फ्लाईओवर के कार्यों के निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने फोरलेन की डेडलाइन भी तय कर दी। कहा कि फोरलेन का निर्माण कार्य में तेजी लाकर समय पर जनता को समर्पित करें। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। मुख्यमंत्री बुधवार शाम गोरखपुर-पिपराइच फोरलेन मार्ग के निरीक्षण के दौरान सड़क परियोजना के लेआउट, ड्राइंग मैप का अवलोकन करने के साथ कार्य प्रगति की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कार्य में तेजी लाते हुए इसे अगस्त 2026 तक पूर्ण करें। मुख्यमंत्री ने फोरलेन सड़क पर पानी की लेवलिंग जांचने के भी निर्देश दिए, ताकि जलजमाव की समस्या न रहे।

जंगल-कौड़िया रिंग रोड के कार्यों का निरीक्षण कर एनएचएआई के अधिकारियों को सितंबर तक निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस रोड पर चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि जनता को कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा उन्होंने खजांची चौराहे पर बन रहे फ्लाईओवर का भी जायजा लिया। गोड़धोइया नाले के निरीक्षण के दौरान पुल तोड़कर नया बनाने के निर्देश दिए।

विरासत गलियारे का कार्य अप्रैल तक पूरा करने को कहा। सीएम ग्रिड योजना के तहत बन रही स्मार्ट सड़क का निरीक्षण कर उन्होंने गुणवत्ता पर संतोष जताया। इस सड़क को नगर निगम के लिए स्थाई आय का स्रोत बताते हुए अन्य नगर निकायों के लिए एक मॉडल बताया।

मेला-महोत्सव में स्थानीय कलाकारों-उत्पादों को पूरा सम्मान दें

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों साथ बैठक में उन्होंने कहा कि 11 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव और खिचड़ी मेले की तैयारियों और सुरक्षा में कोई कमी न होने पाए। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों और उत्पादों को प्राथमिकता दें।

योगी ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग, पर्यटक और कलाकार शामिल होंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि आयोजनस्थल और उसके आसपास पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी सुनिश्चित हो और यातायात सुचारु बनाए रखने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कार्यक्रमस्थल पर चल रही तैयारियों की प्रगति की भी जानकारी ली और समय से सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष जोर दिया। कहा कि खिचड़ी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता आदि के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। मेलास्थल पर कहीं भी अव्यवस्था न हो और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ठंड से बचाव के लिए अलाव, रैन बसेरे, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

लूट का शीघ्र खुलासा-कार्रवाई करें

सीएम ने हाल ही में एम्स थाना क्षेत्र में सेवानिवृत्त लेखपाल के घर हुई लूट की वारदात के बारे में पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही निर्देश दिए कि मामले का शीघ्र खुलासा कर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अफसर मौजूद थे।