किसानों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, ढाई लाख से ज्यादा के खाते में भेजे 460 करोड़ रुपये

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्य के किसानों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक किसानों और उनके परिवारों को 460 करोड़ रुपये की सहायता राशि का वितरण किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यूपी के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। ढाई लाख से ज्यादा किसानों और उनके परिवारजनों के खाते में 460 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति राशि दी और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 3500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की है। यह कदम किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और खेती-किसानी के दौरान होने वाले जोखिमों को कम करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा: 285 करोड़ की क्षतिपूर्ति मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे—बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और सूखे के कारण होने वाले नुकसान से किसानों को बचाना सरकार की प्राथमिकता है। इस योजना के अंतर्गत, प्रदेश के 2.51 लाख किसानों को उनकी फसलों के नुकसान की भरपाई के रूप में 285 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि जारी की गई है। सीएम ने कहा कि अब किसानों को मुआवजे के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, तकनीक के माध्यम से पैसा सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: 175 करोड़ की सहायता किसानों की सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के तहत भी बड़ी राशि जारी की। इस योजना के अंतर्गत उन 3,500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई, जिन्होंने किसी दुर्घटना में अपने परिवार के मुखिया या किसान को खो दिया है। योगी आदित्यनाथ ने भावुक होते हुए कहा कि किसान समाज की रीढ़ है और किसी भी अनहोनी की स्थिति में सरकार उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रति परिवार औसतन 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जा रही है।

किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता संबोधन के दौरान सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में खेती और किसानों की स्थिति में व्यापक सुधार आया है। बीज से लेकर बाजार तक की सुविधाओं को डिजिटल किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा मित्रों के जीवन बीमा और मृदा परीक्षण जैसी सुविधाओं का लाभ भी हर पात्र किसान तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए।