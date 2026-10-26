देश में दो मियां, दोनों को घुसपैठियों से प्यार है; योगी का अखिलेश-राहुल पर तीखा हमला
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिठूर में महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में दो मियां हैं, एक बड़े और एक छोटे; दोनों मियां को घुसपैठियों से प्यार है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार के कानपुर नगर के बिठूर में महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर 411 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा, 'देश में दो मियां हैं, एक बड़े और एक छोटे; दोनों मियां को घुसपैठियों से प्यार है।'
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'जो लोग दंगाइयों के यार हों, अराजकता पैदा करना और अंधेरे में रखकर डकैती डालना जिन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बना दिया था, जिनके लिए परिवार ही प्रदेश हो गया था; वे लोग विकास क्या कराएंगे?... इस समय देश के अंदर 2 मियां हैं; एक छोटे मियां और एक बड़े मियां हैं। छोटे मियां और बड़े मियां को घुसपैठियों से बड़ा प्यार है। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को गले लगाते हैं और दलितों का, वंचितों का, गरीबों का, अन्नदाता किसानों का, युवाओं का ये अपमान करते हैं।'
योगी ने आगे कहा, 'समाजवादी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी प्रदेश के अंदर लंबे समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। गरीब भूखा ही मरने के लिए मजबूर होता था। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। नौकरी के नाम पर युवाओं के हक पर डकैती डाल दी जाती थी। नारी की सुरक्षा में समाजवादी पार्टी स्वयं खतरा बनी हुई थी। उनके गुंडे जगह-जगह जाकर व्यापारियों और गरीबों की जमीनों को कब्जा करते थे और दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित करते थे... इन्होंने प्रदेश में जो तांडव किया था आज फिर ये लोग उधर ही ले जाना चाहते हैं। ये संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते हैं। न्यायालय का अपमान करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी और पाकिस्तानी घुसपैठियों का समर्थन करते हैं और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को ही घुसपैठी बता कर अपमानित करते हैं। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों से इतना प्यार क्यों है?'
सपा-कांग्रेस ने विकास में पैदा की रुकावटें
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस ने अयोध्या के विकास में बाधाएं पैदा की थीं। इन दलों ने अयोध्या में बिजली, बुनियादी सुविधाओं और हवाई अड्डे के विकास को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने रामभक्तों की भावनाओं के अनुरूप अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और शहर के विकास को आगे बढ़ाया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें