सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का अंतिम संस्कार हरिद्वार के चंडीघाट पर किया गया। इसके साथ उस मां की ममता का साथ छूट गया जिसने कलेजे पर पत्थर रखकर संन्यास का मार्ग चुनने वाले बेटे को भिक्षा दी थी। मां की अंतिम विदाई में सीएम योगी बार-बार भावुक होते रहे। उनकी आंखों से आंसू छलकते रहे।

गोरखपुर, अजय कुमार सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का अंतिम संस्कार हरिद्वार के चंडीघाट पर 21 नवंबर 2026 को किया गया और वे पंचतत्व में विलीन हो गईं। इसके साथ ही उस मां की ममता का साथ हमेशा के लिए छूट गया जिसने कलेजे पर पत्थर रखकर संन्यासी का मार्ग चुन चुके बेटे को भिक्षा दी थी। 91 साल की उम्र में 20 नवंबर 2026 की सुबह पौढ़ी गढ़वाल जिले के गांव पंचूर में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। मां को अंतिम विदाई देते सीएम योगी बार-बार भावुक होते रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में राजनीतिक हस्तियां और साधु-संन्यासी हरिद्वार के चंडी घाट पर मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा कर सीएम योगी की मां को अंतिम श्रद्धांजलि दी।

मां की अंतिम विदाई में याद आते रहे साथ बिताए पल एक मां के लिए इससे भावुक पल और क्या होगा, जब उसका बेटा घर-परिवार की मोह-माया छोड़कर संन्यास की राह पर चल पड़े। आंखों में बेटे को लेकर हजारों सपने हों, लेकिन उसके संकल्प के आगे मां अपने आंसुओं को पीकर उसे आशीर्वाद दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन में भी ऐसा ही एक भावुक अध्याय जुड़ा है। आज वही मां सावित्री देवी इस दुनिया में नहीं रहीं। मां के निधन की खबर ने उस संन्यासी बेटे के जीवन की उन स्मृतियों को फिर जीवंत कर दिया है, जिनमें मां का स्नेह, त्याग और ममता समाई हुई है।

...जब बेटे को खोजते गोरखनाथ मंदिर पहुंची थीं उनकी मां उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में अजय सिंह बिष्ट के रूप में जन्मे योगी आदित्यनाथ बिना किसी को बताए घर छोड़कर गोरखपुर आ गए थे। परिवार लंबे समय तक उनकी तलाश करता रहा। इस बीच जब तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ ने उन्हें अपना शिष्य और उत्तराधिकारी घोषित किया, तो इसकी खबर अखबारों में प्रकाशित हुई। गोरखनाथ मंदिर प्रबंधन से जुड़े वीरेंद्र सिंह उस समय को याद करते हुए बताते हैं कि अखबार में खबर पढ़कर माता-पिता अपने बेटे की खोज-खबर लेने गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। तब बेटे के संन्यासी रूप और गोरक्षपीठ के प्रति उनके समर्पण को देखकर पिता आनंद सिंह बिष्ट और मां सावित्री देवी वापस लौट गए। लेकिन मां का स्नेह बेटे से कहां अलग हो सकता था।

मां ने आंखों के आंसू छिपा बेटे के संकल्प को किया था स्वीकार नाथ परंपरा के अनुसार संन्यास ग्रहण करने के बाद योगी आदित्यनाथ जब अपने पैतृक गांव पंचूर (उत्तराखंड) भिक्षा मांगने पहुंचे, तब मां सावित्री देवी ने अपने संन्यासी बेटे को भिक्षा दी थी। एक मां के लिए यह कितना कठिन क्षण रहा होगा, इसकी कल्पना मात्र से आंखें नम हो जाती हैं। जिस बेटे को कभी अपने हाथों से निवाला खिलाया था, उसी बेटे को संन्यास की राह पर आगे बढ़ने के लिए भिक्षा देनी पड़ी। मां ने कलेजे पर पत्थर रखकर बेटे के संकल्प को स्वीकार किया।

मां का रिश्ता जन्म से पहले हो जाता है शुरू संन्यास के बाद भी योगी आदित्यनाथ के हृदय में मां के लिए प्रेम और अपनापन बना रहा। वर्ष 2024 में जब सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ी और उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया, तो मुख्यमंत्री अपने सारे काम छोड़कर मां से मिलने अस्पताल पहुंचे। मां के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा करते हुए उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा था- ‘मां’। इस एक शब्द में एक बेटे के मन का पूरा संसार समाया हुआ था। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ.प्रदीप राव कहते हैं, ‘दीक्षा के साथ योगी जी ने पिछले जीवन से हर तरह का नाता तोड़ लिया। लेकिन मां का रिश्ता तो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। वह अपने बेटे से वैसा ही स्नेह करती रहीं और बेटे के रूप में महाराज जी (योगी आदित्यनाथ) भी उनसे वैसे ही मिलते थे। हालांकि संन्यास लेने के बाद कुल तीन-चार बार ही उनकी संक्षिप्त मुलाकात हो पाई लेकिन इन मुलाकातों में दोनों के भाव देखने वालों को भावुक कर देते थे।’