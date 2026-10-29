मैं खुद क्रिमिनल था, अब केले बेच रहा हूं...हर्ष गुजराल ने सुनाया किस्सा, सीएम योगी ने दिया ऐसा रिएक्शन
सीएम योगी से अवॉर्ड लेने मंच पर आए कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने कहा कि यूपी से क्राइम खत्म हो रहा है और उन्होंने इससे जुड़ा किस्सा सुनाया। मैं खुद क्रिमिनल था, अब केले बेच रहा हूं। ये किस्सा हर्ष गुजराल ने सुनाया। उनके इस किस्से में सीएम योगी भी ठहाके लगाकर हंसने लगे।
लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कॉमेडियन हर्ष गुजराल को सीएम योगी ने अवॉर्ड देकर सम्मानित किया। इस दौरान हर्ष गुजराल ने स्टेज पर स्पीच भी दिया और इसमें अपनी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। उनका किस्सा सुनकर स्टेज पर खड़े सीएम योगी आदित्यनाथ हंस पड़े और उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हर्ष गुजराल ने यूपी में क्राइम को लेकर किस्सा सुनाया। उन्होंने स्टेज पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। सीएम योगी ने उन्हें खुब सराहा।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कॉमेडियन हर्ष गुजराल और सीएम योगी आदित्यनाथ एक ही स्टेज पर दिखे। सीएम योगी ने हर्ष गुजराल को अवॉर्ड दिया। इसके बाद हर्ष गुजराल ने सीएम योगी से कहा कि उन्होंने सीएम योगी के लिए कुछ लिखा है और वो कहना चाहते हैं। उन्होंने सीएम योगी से अनुमति लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि इस अवॉर्ड के लिए धन्यवाद। मेरे से ज्यादा मेरे माता-पिता खुश हैं। हम भी कानपुर से हैं। मैं कॉमेडी करके लोगों का स्ट्रेस दूर करता हूं क्या आप भी कॉमेडी देखते हैं? हर्ष गुजराल ने कहा कि मैं कानपुर से ही निकला और मुंबई तक जाकर नाम बनाया। यूपी की तरक्की तब पता लगती है कि विदेश में शो करने जाएं तो अंग्रेज भी घबराते हैं। इसके दो कारण हैं एक यूपी के लोग दूसरे यूपी के योग। 30 करोड़ की जिम्मेदारी उठाकर आगे बढ़ना और माता-पिता और यूथ को फैन बनाना मतलब कुछ तो अच्छा किया है।
हर्ष गुजराल ने यूपी के क्राइम को लेकर भी कहा कि यूपी में पहले होता था कि यहां क्राइम बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक रियल लाइफ किस्सा बता रहा हूं, मैं पिछली बार लखनऊ में एक शो करने आया था। तब सड़कों पर मैं टहल रहा था। इस दौरान मैं एक केले बेचने वाले से ही पूछ लिया कि यहां क्राइम का क्या सीन है? उसने कहा भैया यूपी में क्राइम अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैंने पूछा कि आपको कैसे पता? उसने कहा क्योंकि पहले मैं खुद एक क्रिमिनल था और अब यहां ठेले पर केले बेच रहा हूं।
सीएम योगी ने थपथपाई पीठ
हर्ष गुजराल के इस किस्से के बाद सीएम योगी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और मंच पर ठहाके लगाए। उन्होंने हर्ष गुजराल की पीठ भी थपथपाई। इस पर कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने एक बार फिर अवॉर्ड के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश रॉक्स।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें