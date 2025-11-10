15 दिन में करें सभी समस्याओं का समाधान, CM योगी का अफसरों को दो टूक आदेश

संक्षेप: CM योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। जनता दर्शन में फरियादें सुन उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि 15 दिन में सभी की समस्याओं का निस्तारण करें। इसके साथ ही उन्होंने शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाने की भी बात कही। सीएम योगी एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए गोरखपुर आए हुए हैं।

CM Yogi in Gorakhpur: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी फरियाद सुनीं। फरियाद सुन सीएम ने अफसरों को दो टूक निर्देश दिया कि 15 दिन में सभी की समस्याओं का निस्तारण करें। इसके साथ ही उन्होंने शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाने की भी बात कही। सीएम योगी एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए गोरखपुर आए हुए हैं।

हर बार की तरह गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक सीएम योगी खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वस्त किया हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी निस्तारण किया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही। इस दौरान अवैध कब्जा से लेकर पीएम आवास की समस्याएं पहुंचीं। जमीन कब्जा करने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

यूनिटी मार्च में शामिल होंगे सीएम लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के तहत भाजपा सोमवार से यूनिटी मार्च शुरू करेगी। यह पदयात्राएं 20 नवंबर तक होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक सहित प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक पदयात्राओं का नेतृत्व करेंगे।