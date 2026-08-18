लेखपाल-कानूनगो-तहसीलदार सबको सस्पेंड करो, महिला की शिकायत पर योगी की अफसरों को दो टूक

जनता दर्शन के दौरान एक महिला ने सीएम योगी से बताया कि कुछ दबंग यह धमकी देते हुए रास्ता नहीं दे रहे हैं कि चाहे जहां शिकायत कर लो। इस पर सीएम ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार खुद को लाचार मानते हों तो उन सबको सस्पेंड कर दिया जाए।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान एक महिला की शिकायत सुनने के बाद अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी साफ तौर जाहिर की। सीएम योगी ने जमीन संबंधी मामलों में उदासीनता या लापरवाही करने वाले अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया। जनता दर्शन के दौरान जब एक महिला ने उन्हें अपनी यह पीड़ा सुनाई कि दबंग यह धमकी देते हुए रास्ता नहीं दे रहे हैं कि चाहे जहां शिकायत कर लो तो सीएम ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला को रास्ता दिलवाया जाए। यदि रास्ता दिलवाने में लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार खुद को लाचार मानते हों तो उन सबको सस्पेंड कर दिया जाए।

सीएम योगी ने जनता दर्शन में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि जहां भी जमीन संबंधी मामलों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर हीलाहवाली मिले तो वहां संबंधित कार्मिक और अधिकारी के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाए। प्रकरण की गंभीरता के अनुसार संबंधित के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की जाए। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सीएम योगी ने 200 से अधिक लोगों की सुनी फरियाद सोमवार को गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। उनके पास जाकर समस्याएं सुनीं। उनके प्रार्थना पत्र अपने हाथ में लेकर उसका अवलोकन कर समस्या, शिकायत का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि वे परेशान न हों, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। हर पीड़ित की समस्या का निस्तारण प्रतिबद्धता के साथ कराया जाएगा। एक महिला की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘रास्ता न दिलाने पर लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सबको सस्पेंड करो।’ जनता दर्शन में कुछ अन्य लोगों ने भी जमीन से जुड़े मामलों में राजस्व कर्मियों की तरफ से लापरवाही किए जाने की शिकायत की, जिस पर सीएम ने संबंधित जिलाधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।