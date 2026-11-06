आप चॉकेलेट देते हैं, हमारी नमकीन लीजिए; CM योगी से बोली बच्ची, ODOP के मंच पर सेल्फी ली

लखनऊ में एक बच्ची ने सीएम योगी को मां के हाथों बनी मूंगदाल की नमकीन भेंट की। बच्ची ने कहा, 'आप हमें चॉकलेट देते हैं तो हमारी तरफ से यह नमकीन लीजिए।' योगी मुस्कुराए और नमकीन लेकर बच्ची के साथ सेल्फी ली। उन्होंने मां के उत्पाद को ब्रांड बनाने में मदद का भरोसा भी दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुरुवार को लखनऊ में एक नन्ही बच्ची ने अपनी मां के हाथों से बनी मूंगदाल की नमकीन भेंट की। बच्ची ने उत्साह के साथ मुख्यमंत्री को नमकीन का पैकेट देते हुए कहा, 'यह मेरी मां ने बनाई है।' बच्ची की बात सुनकर सीएम मुस्कुराए और उससे नमकीन ले ली। इसके बाद उन्होंने बच्ची के साथ सेल्फी भी ली। मंच पर इस वाकया का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने बताया कि एक बच्ची ने कहा आप हम लोगों को चॉकलेट देते है, आप हमारी नमकीन लीजिए।

मुख्यमंत्री गुरुवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में भाषण देने मंच पर पहुंचे योगी ने बच्ची से हुई मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर आते समय बच्ची उन्हें आवाज लगा रही थी। उसने नमकीन का पैकेट देते हुए बताया कि उसकी मां इसे बनाती हैं और बेचती हैं।

बच्ची के साथ सीएम योगी ने सेल्फी ली योगी ने बच्ची के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि वह मुनाफे की बात नहीं कर रही थी, बल्कि बड़े प्यार से कह रही थी कि आप हमें चॉकलेट देते हैं तो हमारी तरफ से यह नमकीन लीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह संबंधित विभाग से भी कहेंगे कि बच्ची की मां के उत्पाद को बेहतर पैकेजिंग से जोड़ने की व्यवस्था की जाए। इससे उनका उत्पाद एक ब्रांड बन सकता है।