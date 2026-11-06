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आप चॉकेलेट देते हैं, हमारी नमकीन लीजिए; CM योगी से बोली बच्ची, ODOP के मंच पर सेल्फी ली

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में एक बच्ची ने सीएम योगी को मां के हाथों बनी मूंगदाल की नमकीन भेंट की। बच्ची ने कहा, 'आप हमें चॉकलेट देते हैं तो हमारी तरफ से यह नमकीन लीजिए।' योगी मुस्कुराए और नमकीन लेकर बच्ची के साथ सेल्फी ली। उन्होंने मां के उत्पाद को ब्रांड बनाने में मदद का भरोसा भी दिया।

CM Yogi at the ODOP program
ओडीओपी के कार्यक्रम में सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुरुवार को लखनऊ में एक नन्ही बच्ची ने अपनी मां के हाथों से बनी मूंगदाल की नमकीन भेंट की। बच्ची ने उत्साह के साथ मुख्यमंत्री को नमकीन का पैकेट देते हुए कहा, 'यह मेरी मां ने बनाई है।' बच्ची की बात सुनकर सीएम मुस्कुराए और उससे नमकीन ले ली। इसके बाद उन्होंने बच्ची के साथ सेल्फी भी ली। मंच पर इस वाकया का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने बताया कि एक बच्ची ने कहा आप हम लोगों को चॉकलेट देते है, आप हमारी नमकीन लीजिए।

मुख्यमंत्री गुरुवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में भाषण देने मंच पर पहुंचे योगी ने बच्ची से हुई मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर आते समय बच्ची उन्हें आवाज लगा रही थी। उसने नमकीन का पैकेट देते हुए बताया कि उसकी मां इसे बनाती हैं और बेचती हैं।

बच्ची के साथ सीएम योगी ने सेल्फी ली

योगी ने बच्ची के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि वह मुनाफे की बात नहीं कर रही थी, बल्कि बड़े प्यार से कह रही थी कि आप हमें चॉकलेट देते हैं तो हमारी तरफ से यह नमकीन लीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह संबंधित विभाग से भी कहेंगे कि बच्ची की मां के उत्पाद को बेहतर पैकेजिंग से जोड़ने की व्यवस्था की जाए। इससे उनका उत्पाद एक ब्रांड बन सकता है।

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हर जिले के स्थानीय उत्पादों को मिली पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर घर में ऐसे उत्पाद तैयार हो सकते हैं। अलग-अलग जिलों में स्थानीय उत्पाद और पारंपरिक व्यंजनों की अपनी पहचान है। इसी सोच के साथ सरकार 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन कुजीन' (एक जिला, एक व्यंजन) की अवधारणा को आगे बढ़ा रही है। कार्यक्रम के दौरान योगी ने व्यंजन प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कारीगरों को सम्मानित किया। उन्होंने ओडीओपी से जुड़े कलाकारों के बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। प्रदर्शनी में प्रदेश की कला, संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों को एक मंच पर प्रस्तुत किया गया।

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