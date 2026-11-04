गोरखपुर में नितिन नवीन-योगी की पदयात्रा को लेकर बड़ी तैयारी, रूट डायवर्जन; स्कूल बंद रखने की सलाह

सीएम योगी और नीतिन नबीन की पदयात्रा को लेकर गोरखपुर में बड़ी तैयारियां की गई हैं। पदयात्रा रूट के स्कूलों को बंद रखने की सलाह बेसिक शिक्षा विभाग ने दी है। इसके साथ ही कई इलाकों में सुबह 7 बजे से रूट डायवर्जन लागू किया गया है। एमपी इंटर कॉलेज से सरदार पटेल की प्रतिमा तक पदयात्रा प्रस्तावित है।

नितिन नबीन और सीएम योगी आज गोरखपुर में पदयात्रा करने वाले हैं। इसे लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं।

गोरखपुर, संवाददाता। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में बुधवार को प्रस्तावित पदयात्रा को लेकर गोरखपुर में बड़ी तैयारी की गई है। इसके चलते शहर में भीषण जाम की आशंका को देखते हुए कई इलाकों में सुबह 7 बजे से रूट डायवर्जन लागू किया गया है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित क्षेत्रों के स्कूलों को शिक्षण कार्य स्थगित रखने या विद्यालय बंद करने का निर्णय लेने की सलाह दी गई है। विभाग ने अभिभावकों को समय से सूचना देने के निर्देश भी दिए हैं। बुधवार को एमपी इंटर कॉलेज में जनसभा के बाद काली मंदिर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा तक पदयात्रा प्रस्तावित है। इसमें बड़ी संख्या में समर्थकों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में शहर की मुख्य सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है।

शहर के कई इलाकों में सुबह सात बजे से रहेगा डायवर्जन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में चार नवंबर को आयोजित कार्यक्रम और निकलने वाली पदयात्रा को देखते हुए यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है। बुधवार सुबह सात बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से भेजा जाएगा। कार्यक्रम में आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

इन रास्तों पर होगा डायवर्जन -टीपी नगर से टीडीएम अहलादपुर होकर बेतियाहाता की तरफ आने वाले व्यावसायिक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ये रुस्तमपुर और पैडलेगंज चौराहा होकर जाएंगे।

-शास्त्री चौराहे से कचहरी चौराहे की तरफ सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इन्हें अंबेडकर चौराहे की तरफ भेजा जाएगा।

-घोष कंपनी से टाउनहाल की तरफ आने वाले वाहन बक्शीपुर चौराहे की तरफ डायवर्ट रहेंगे।

- अग्रसेन तिराहे से टाउनहाल की तरफ वाहन नहीं जाएंगे। इन्हें जुबली तिराहा और बक्शीपुर होकर भेजा जाएगा।

- विजय चौराहे से गणेश चौराहे की तरफ आने वाले वाहन सुमेर सागर की तरफ डायवर्ट रहेंगे।

- सिटी मॉल तिराहे से गणेश चौक की तरफ वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इन्हें कार्मल गली रोड से भेजा जाएगा।

- आयकर भवन तिराहे से हरिओमनगर तिराहे की तरफ आने वाले वाहन पुराने आरटीओ तिराहे की तरफ डायवर्ट रहेंगे।

- अंबेडकर चौराहे से तमकुही तिराहे की तरफ आने वाले वाहन छात्रसंघ चौराहा और रुस्तमपुर होकर जाएंगे।

- असुरन चौराहे से काली मंदिर की तरफ सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इन्हें कौवाबाग, रेलवे अंडरपास और मोहद्दीपुर चौराहे से भेजा जाएगा।

-ऑटो और ई-रिक्शा धर्मशाला अंडरपास होकर जाएंगे।

-हट्ठी माई तिराहे से टाउनहाल की तरफ वाहन नहीं जाएंगे, इन्हें अग्रसेन तिराहे की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।

- पुलिस लाइन तिराहे से काली मंदिर तिराहे की तरफ वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, इन्हें रोडवेज तिराहे से भेजा जाएगा।

यहां होगी पार्किंग कार्यक्रम में आने वाली बसों की पार्किंग विश्वविद्यालय मैदान के अंदर होगी। कारों के लिए गोरखपुर क्लब, नेपाल क्लब, पुलिस कार्यालय, विश्वविद्यालय पुलिस चौकी के बगल खाली मैदान, कचहरी क्लब और मल्टीलेवल पार्किंग निर्धारित की गई है।