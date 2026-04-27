कोई रिजल्ट पहला या अंतिम नहीं, सीएम योगी ने 10वीं और 12वीं में फेल छात्रों दिया यह मंत्र, बढ़ाया हौसला

यूपी बोर्ड रिजल्ट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने योगी की पाती के जरिए फेल छात्रों को प्रेरित किया है। उन्होंने 'चरैवेति-चरैवेति' का मंत्र देते हुए थॉमस एडीसन का उदाहरण दिया और अभिभावकों से बच्चों का समर्थन करने की अपील की।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन छात्रों के लिए एक विशेष भावुक पत्र लिखा है, जो इस बार अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सके। "योगी की पाती" शीर्षक से लिखे इस पत्र में मुख्यमंत्री ने छात्रों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि जीवन में कोई भी परिणाम "पहला या अंतिम" नहीं होता, बल्कि यह एक नई शुरुआत का अवसर होता है।

निराशा छोड़ 'चरैवेति-चरैवेति' का अपनाया मंत्र मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में विशेष रूप से उन बच्चों को संबोधित किया जो असफल होने के कारण निराश हैं। उन्होंने जीवन दर्शन का सूत्र देते हुए लिखा, "सफलता हमें उत्साहित करती है, लेकिन असफलता से निराशा घर कर सकती है। हमें इसी निराशा को हटाकर 'चरैवेति-चरैवेति' (चलते रहो-चलते रहो) के मंत्र पर आगे बढ़ना है।" उन्होंने जोर दिया कि निरंतर परिश्रम और प्रगति ही जीवन का वास्तविक संदेश है।

एडीसन और रामानुजन का दिया उदाहरण छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने महान वैज्ञानिकों और विभूतियों के संघर्ष का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि थॉमस अल्वा एडीसन बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफल हुए, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ा। उनकी इसी जिजीविषा ने दुनिया को रोशन किया। विश्व के श्रेष्ठ गणितज्ञों में शुमार श्रीनिवास रामानुजन ने भी बाधाओं के आगे हार नहीं मानी और अपने क्षेत्र के शिखर पर पहुंचे। सीएम योगी ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि जैसे सोना तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही असफलता भविष्य की असीमित संभावनाओं की जननी हो सकती है।

अभिभावकों से अपील: बच्चों पर न डालें दबाव पत्र के अंत में मुख्यमंत्री ने अभिभावकों के लिए भी एक गंभीर संदेश साझा किया। उन्होंने माता-पिता से अपील की कि यदि बच्चा असफल हुआ है, तो उसे कोसने के बजाय उसका हौसला बढ़ाएं। सीएम ने कहा, "अभिभावक यह समझने का प्रयास करें कि बच्चे की रुचि किस विषय में है। करियर निर्माण की अपार संभावनाएं हैं, बस बच्चों की प्रतिभा को खिलने का मौका दें।"