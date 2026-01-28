Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscm yogi adityanath launches a major attack on opponents said patron of rioters unable to tolerate new identity of up
उपद्रवियों-दंगाइयों के सरपरस्त...CM योगी का गोरखपुर से विरोधियों पर बड़ा हमला; जानें क्या बोले

उपद्रवियों-दंगाइयों के सरपरस्त...CM योगी का गोरखपुर से विरोधियों पर बड़ा हमला; जानें क्या बोले

संक्षेप:

CM योगी ने कहा कि यूपी की नई पहचान को जातिवादी और परिवारवादी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये वही हैं जो उपद्रवियों-दंगाइयों के सरपरस्त थे। मंगलवार को गोरखपुर में 96.50 करोड़ रुपये की लागत से बने खजांची चौराहा फ्लाईओवर और 152.19 करोड़ रुपये की लागत से बने बरगदवा-नकहा रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया गया।

Jan 28, 2026 12:04 am ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश बीमारू से अब ब्रेकथ्रू राज्य की पहचान बना चुका है। प्रदेश की इस नई पहचान को जातिवादी और परिवारवादी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये वही जातिवादी और परिवारवादी हैं जो उपद्रवियों-दंगाइयों के सरपरस्त थे। योगी, मंगलवार को 96.50 करोड़ रुपये की लागत से बने खजांची चौराहा फ्लाईओवर और 152.19 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बरगदवा-नकहा रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पहले खजांची चौराहे के पास फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, इसके बाद वह बरगदवा-नकहा रेल ओवरब्रिज पहुंचे और इसे को जनता को समर्पित किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रेल ओवरब्रिज के पास आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उपद्रव प्रदेश से उत्सव प्रदेश बन गया है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था से यहां दंगाई बिल में घुस चुके हैं। जो रह गए थे, उनका नाक रगड़वाकर प्रदेश को दंगामुक्त कर दिया गया है। इससे दंगाइयों के जितने सरपरस्त और हमदर्द थे वे सब परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनकी आजीविका पर बुरा असर पड़ गया है। उन्होंने कहा कि विकास प्रक्रिया से परेशान जातिवादी, परिवारवादी लोगों ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। दंगाइयों के आका उन्हें पीछे से धकियाते थे कि उपद्रव करो। पर, उपद्रव करने वाले जानते हैं कि प्रदेश सरकार उपद्रव की हरकतों पर कैसा व्यवहार करती है।

ये भी पढ़ें:योगी विरोधी खुशफहमी न पालें; शंकराचार्य के मुद्दे पर उमा भारती की आ गई सफाई

2017 के पहले यूपी में था भय का माहौल

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले राज्य में भय, आतंक, उपद्रव था। अराजकता थी, बीमारी थी, दंगे थे। न बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापारी। जनता जानती है कि इसके जिम्मेदार कौन लोग थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे वही लोग थे जो जाति की राजनीति करते थे। जाति के नाम पर सिर्फ अपने परिवार की बात करते थे। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करते थे। उन्हीं लोगों ने प्रदेश और यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश समस्या के समाधान की बात करता है। सीएम ने कहा कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए विकास यात्रा को अनवरत जारी रखना और सुरक्षा के माहौल को मजबूत रखना आवश्यक है।

निवेश की बहार, नौकरी की गारंटी

योगी ने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देकर डबल इंजन सरकार निवेश की बहार लाई है। स्केल को स्किलिंग में बदलकर युवाओं को उनके क्षेत्र में ही रोजगार व नौकरी दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, डेढ़ करोड़ नौजवानों को रोजगार की गारंटी के दस्तावेज हैं।

ये भी पढ़ें:बिना नहाए लौट जाएंगे अविमुक्तेश्वरानंद? बोले- अभी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अगले…

अब विकास किसी एक क्षेत्र में किसी परिवार की विरासत नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब विकास किसी एक क्षेत्र में किसी परिवार की विरासत बनकर नहीं रहेगा। हर क्षेत्र, हर जिले का विकास होगा। गोरखपुर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नजर आएगा। योगी ने बताया कि पहले प्रयागराज के माघ मेला में 10 से 15 लाख की संख्या में कल्पवासी जाते थे। डबल इंजन सरकार में सुरक्षा और सुविधा की गारंटी मिली तो इस बार प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर साढ़े चार करोड़ तथा वसंत पंचमी पर साढ़े तीन करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News CM Yogi Adityanath Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |