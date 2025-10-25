Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCM Yogi Adityanath inspected the noida International Airport
सीएम योगी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले-यूपी के विकास का प्रतीक बनेगा ये हवाई अड्डा

सीएम योगी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले-यूपी के विकास का प्रतीक बनेगा ये हवाई अड्डा

संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने डोमेस्टिक टर्मिनल, सुरक्षा प्रबंध, उद्घाटन स्थल और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। 

Sat, 25 Oct 2025 08:28 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डोमेस्टिक टर्मिनल, सुरक्षा प्रबंध, उद्घाटन स्थल और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद एयरपोर्ट के बोर्डरूम में जिला प्रशासन, पुलिस और निर्माण एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की गई। सीएम ने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट प्रदेश के विकास का प्रतीक बनेगा। उन्होंने सभी कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और यात्री सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उद्घाटन समारोह की तैयारियों में किसी भी प्रकार की शिथिलता अस्वीकार्य है।

सीएम योगी ने एयरपोर्ट परिसर की सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और जनसभा स्थल की व्यवस्था का भी बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों को सुगम और सुरक्षित अनुभव मिले, और सभी निर्माण कार्य उच्च मानकों के अनुरूप समय पर पूरे किए जाएं।

गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर

निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए कि एयरपोर्ट निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और समन्वय सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण और सुरक्षा कार्य उच्च मानकों के अनुरूप संपन्न कराए जाएं और उद्घाटन समारोह की तैयारियों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से सुदृढ़ और चाक-चौबंद रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यात्री सुविधा, सौंदर्यीकरण और स्वच्छता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके अलावा, एयरपोर्ट से जुड़ी सड़क और मेट्रो लिंक परियोजनाओं को भी समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। नायल के सीईओ राकेश कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों ने परियोजना की प्रगति, कनेक्टिविटी और सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में भीड़ ने थाने पर किया हमला, 7 पुलिसकर्मी घायल, लाठीचार्ज

जेवर एयरपोर्ट से प्रतिदिन 150 उड़ानों के साथ होगी शुरुआत

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन एक रनवे के साथ होगा, जिसकी वार्षिक यात्री क्षमता 1.2 करोड़ होगी और प्रतिदिन औसतन 150 उड़ानें संचालित होंगी। कुल 6,700 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है, जबकि शेष 5,100 एकड़ अगले तीन महीनों में लिया जाएगा। भूमि क्रय पर करीब 5,000 करोड़ रुपये और निर्माण पर लगभग 7,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। भविष्य में यात्रियों की संख्या बढ़ने पर दूसरा रनवे बनाया जाएगा, जिससे दोनों रनवे मिलकर 7 करोड़ यात्रियों की सेवा देंगे। पूर्ण स्वरूप में एयरपोर्ट के कुल पांच रनवे होंगे और यह सालाना 30 करोड़ यात्रियों को सुविधा प्रदान करने में सक्षम होगा।

ये भी पढ़ें:आवास विकास परिषद ने तोड़ा रिकॉर्ड, धनतेरस पर ई-नीलामी से बेचीं 850 करोड़ की संपत

उत्तर प्रदेश में 24 एयरपोर्ट्स, 16 संचालित और जेवर जल्द ही इंटरनेशनल

उत्तर प्रदेश में कुल 24 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से 16 पहले ही संचालित हो चुके हैं। जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार है और जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है। राज्य में वर्तमान में घरेलू स्तर पर आगरा, बरेली (त्रिशूल), गोरखपुर, हिंडन (गाजियाबाद), प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सहारनपुर एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अयोध्या एयरपोर्ट कार्यरत हैं। जेवर एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जिसमें 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे। निर्माणाधीन एयरपोर्ट्स में सोनभद्र, ललितपुर, मेरठ, गाजीपुर, झांसी, अमेठी और पलिया शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश का वायु संपर्क मजबूत होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |