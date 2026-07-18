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बुलंदशहर में गरजे सीएम योगी! छात्रों को दिया आगे बढ़ने का मंत्र, गुलामी को लेकर कहा ये

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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बुलंदशहर के शिकारपुर के रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर खंडवाया में संवाद कार्यक्रम को संबोधित करत हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुशासन जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता को त्यागना जरूरी है। गुलामी की मानसिकता बनी रहेगी तो देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता।

बुलंदशहर में गरजे सीएम योगी! छात्रों को दिया आगे बढ़ने का मंत्र, गुलामी को लेकर कहा ये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बुलंदशहर के शिकारपुर स्थित रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में एक संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश की प्रगति के लिए गुलामी की मानसिकता को त्यागने और अपनी विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अनुशासन जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। सीएम योगी ने छात्रों से कहा कि आगे वही बढ़ा है जो अनुशासित रहा है।

गुलामी की मानसिकता को त्यागें

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि यदि देश को आगे ले जाना है, तो हमें गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह से त्यागना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक यह मानसिकता बनी रहेगी, तब तक न तो देश और न ही समाज आगे बढ़ सकता है। उन्होंने लोगों से जाति, भाषा और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र को एकजुट रखने का आग्रह किया।

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विरासत का संरक्षण और सैनिकों का सम्मान

अपनी सांस्कृतिक धरोहर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपनी विरासत पर गौरव करना चाहिए और इसका संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बुलंदशहर जिले की सराहना करते हुए कहा कि यह जिला अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि देश को सर्वाधिक सैनिक देने का गौरव बुलंदशहर को प्राप्त है। उन्होंने सैनिकों के जीवन को राष्ट्र के प्रति एक बड़ी साधना बताया।

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जापान के उदाहरण से समझा अनुशासन का महत्व

मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपनी जापान यात्रा का उल्लेख करते हुए वहां की प्रगति का श्रेय 'आत्म-अनुशासन' को दिया। उन्होंने कहा कि ​1945 में परमाणु हमले के बाद जापान पूरी तरह बर्बाद और टूट चुका था। ​जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी और आत्म-अनुशासन के दम पर दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में स्थान बनाया है। ​अनुशासन जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जो अनुशासित रहा है, वही आगे बढ़ा है और उसी ने इतिहास रचा है।

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शिक्षा और विकास के लिए घोषणाएं

सैनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि ​रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर सैन्य जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ​उन्होंने घोषणा की कि विद्यालय में रज्जू भैया की माताजी के नाम पर एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। ​उन्होंने याद दिलाया कि प्रयागराज में रज्जू भैया के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना का अवसर भी उन्हें मिला है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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