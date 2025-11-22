योगी ने प्रयाग में किए गंगा पूजन व बड़े हनुमान जी के दर्शन, माघ मेले के लिए मांगा आशीष

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह प्रयागराज में गंगा पूजन कर माघ मेले की तैयारी की औपचारिक शुरुआत की। सीएम योगी ने गंगा पूजन कर माघ मेला की कुशलता के लिए आशीष मांगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह प्रयागराज में गंगा पूजन कर माघ मेले की तैयारी की औपचारिक शुरुआत की। मुख्यमंत्री रामबाग स्थित विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी की आवास पर हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद संगम क्षेत्र स्थित वीआईपी घाट पहुंचे। घाट से नाव पर संगम गए और वहां जेटी पर गंगान पूजन किया। सीएम योगी ने गंगा पूजन कर माघ मेला की कुशलता के लिए आशीष मांगा।

इस दौरान प्रयागराज के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद, विधायक भी मौजूद रहे। पांच मिनट गंगा पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री वोट से वापस वीआईपी घाट आए बड़े हनुमान जी का दर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मेला की तैयारी की समीक्षा करने आई ट्रिपल सी गए। इससे पहले मुख्यमंत्री विशेष विमान से लखनऊ से प्रयागराज एयरपोर्ट आए।

मुख्यमंत्री ने विधायक के आवास पर की हनुमान मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को रामबाग स्थित विधायक हर्षवर्धन बाजपेई के आवास परिसर में स्थित भगवान वेंकटेश स्वामी मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत धर्मदास और आचार्य अयोध्या प्रसाद शास्त्री के मार्गदर्शन और 11 वैदिक आचार्यों के सानिध्य ने संपन्न हुई। मुख्यमंत्री में हनुमान जी की जय-जयकार के साथ आरती-पूजन किया। हनुमान जी की दक्षिण मुखी प्रतिमा विजय पद के निमित्त सिंहासन पर बैठे हुए रूप में है। सिंहासन पर आरूढ़ मुद्रा ने हनुमान जी की यह विशिष्ट प्रतिमा है।