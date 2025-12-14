यूपी में एसआईआर के बाद 4 करोड़ मतदाता घटे; सीएम योगी का बड़ा दावा

संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया के बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या में करीब चार करोड़ की कमी सामने आई है।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में राज्य में मतदाताओं की संख्या में करीब चार करोड़ की कमी होगी। योगी ने रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे हर बूथ पर पूरी जिम्मेदारी से पात्र मतदाताओं का नाम सूची में जुड़वाने के लिए जुट जाएं।

मुख्यमंत्री ने एक समारोह में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने के बाद संबोधित किया। इस दौरान कहा कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर शख्स का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और इस तरह उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन एसआईआर के बाद मतदाता सूची में जो नाम आए हैं, वे 12 करोड़ हैं।

उन्होंने कहा, 'यह चार करोड़ का अंतर है। जनवरी 2025 की मतदाता सूची में कुल 15 करोड़ 44 लाख नाम थे। एक जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा तो यह संख्या बढ़नी चाहिए लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं, बल्कि घटी है। अब यह 12 करोड़ रह गई है।' आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा, 'यह जो चार करोड़ का अंतर है...। वह आपका विरोधी नहीं है इसमें से 85 से 90 प्रतिशत आपका मतदाता है। संयोग से भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर फार्म जमा करने के लिये 14 दिन का समय बढ़ाया है। इस समय का बेहतर उपयोग हो। कार्यकर्ता हर बूथ में घर-घर जाकर पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं।'

उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों से कहा कि वे अगले महीने प्रकाशित होने वाली सूची का अवलोकन जरूर करें। सीएम इसे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की लड़ाई बताते हुए कहा, 'आपके सामने विरोधी के पास इतनी ताकत नहीं है लेकिन याद रखना विरोधी चाहे कैसे भी हों, उसके छल और छद्म का जवाब देने के लिए आपके पास उतना ही सामर्थ्य होना चाहिए। उतना ही शौर्य और तेज भी होना चाहिए।'