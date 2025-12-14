यूपी में एसआईआर के बाद 4 करोड़ मतदाता घटे; सीएम योगी का बड़ा दावा

Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsCM Yogi Adityanath has said that after SIR 4 crore voters decreased in UP
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया के बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या में करीब चार करोड़ की कमी सामने आई है। 

Dec 14, 2025 09:06 pm ISTPawan Kumar Sharma भाषा, लखनऊ
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में राज्य में मतदाताओं की संख्या में करीब चार करोड़ की कमी होगी। योगी ने रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे हर बूथ पर पूरी जिम्मेदारी से पात्र मतदाताओं का नाम सूची में जुड़वाने के लिए जुट जाएं।

मुख्यमंत्री ने एक समारोह में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने के बाद संबोधित किया। इस दौरान कहा कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर शख्स का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और इस तरह उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन एसआईआर के बाद मतदाता सूची में जो नाम आए हैं, वे 12 करोड़ हैं।

उन्होंने कहा, 'यह चार करोड़ का अंतर है। जनवरी 2025 की मतदाता सूची में कुल 15 करोड़ 44 लाख नाम थे। एक जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा तो यह संख्या बढ़नी चाहिए लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं, बल्कि घटी है। अब यह 12 करोड़ रह गई है।' आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा, 'यह जो चार करोड़ का अंतर है...। वह आपका विरोधी नहीं है इसमें से 85 से 90 प्रतिशत आपका मतदाता है। संयोग से भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर फार्म जमा करने के लिये 14 दिन का समय बढ़ाया है। इस समय का बेहतर उपयोग हो। कार्यकर्ता हर बूथ में घर-घर जाकर पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं।'

उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों से कहा कि वे अगले महीने प्रकाशित होने वाली सूची का अवलोकन जरूर करें। सीएम इसे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की लड़ाई बताते हुए कहा, 'आपके सामने विरोधी के पास इतनी ताकत नहीं है लेकिन याद रखना विरोधी चाहे कैसे भी हों, उसके छल और छद्म का जवाब देने के लिए आपके पास उतना ही सामर्थ्य होना चाहिए। उतना ही शौर्य और तेज भी होना चाहिए।'

उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर की कार्यवाही हो रही है, और जब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके यहां इस अभियान की क्या प्रगति चल रही है तो कोई बोलेगा कि 98 प्रतिशत हो गया है कोई कहेगा कि 99 प्रतिशत हो गया तो कोई कहेगा कि हमने 100 फीसद कर लिया...लेकिन यह सच्चाई नहीं है। आदित्यनाथ ने दावा किया कि हाल में जब वह एक जनपद के दौरे पर गए थे जहां मतदाता सूची में विरोधियों द्वारा भरे गए एसआईआर फॉर्मों में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों के नाम भी पाए गए।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
