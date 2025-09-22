cm yogi adityanath has given rs 5 lakh to the family of neet student killed in gorakhpur by cattle smugglers CM योगी ने गोरखपुर में मारे गए नीट छात्र के परिवार को दी 5 लाख की मदद, पशु तस्करों ने की थी हत्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
CM योगी ने गोरखपुर में मारे गए नीट छात्र के परिवार को दी 5 लाख की मदद, पशु तस्करों ने की थी हत्या

दीपक, गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल छत्रधारी टोला महुआ चाफी गांव का रहने वाला था। 16 सितम्बर की देर रात पशु तस्करों ने पीछा करने के शक में दीपक को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। तस्करों ने उसका शव गुलरिहा इलाके में फेंक कर फरार हो गए। तस्करों की दूसरी गाड़ी को ग्रामीणों ने घेर लिया था।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 01:38 PM
CM योगी ने गोरखपुर में मारे गए नीट छात्र के परिवार को दी 5 लाख की मदद, पशु तस्करों ने की थी हत्या

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पशु तस्करों के हाथों मारे गए नीट छात्र के परिवारीजनों को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। छात्र दीपक गुप्ता के पिता दुर्गेश गुप्ता, माता सीमा और उनके अन्य परिवारीजनों ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और हत्यारोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की 16 सितम्बर की रात पशु तस्करों ने हत्या कर दी थी।

दीपक, गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल छत्रधारी टोला महुआ चाफी गांव का रहने वाला था। 16 सितम्बर की देर रात पशु तस्करों ने पीछा करने के शक में दीपक को अगवा कर मार डाला और उसका शव गुलरिहा इलाके में फेंक कर फरार हो गए। तस्करों की दूसरी गाड़ी को ग्रामीणों ने घेर लिया था। गाड़ी फंसने पर उतरकर भाग रहे तस्करों में से एक को ग्रामीणों ने दबोच लिया। तस्करों की गाड़ी फूंक दी। पकड़े गए तस्कर को कब्जे में लेने के प्रयास में गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया।

इस हमले में पिपराइच थानेदार का हाथ टूट गया था जबकि एसपी नार्थ के कंधे, पैर और अन्य पुलिसवालों के सिर और कंधे में चोट आई थी। सुबह होते ही ग्रामीणों ने फरार तस्करों की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों को लेकर गोरखपुर-पिपराइच मार्ग जाम कर दिया था। डीआईजी, डीएम और एसएसपी के आश्वासन पर पांच घंटे बाद जाम समाप्त हुआ था।

भीड़ की पिटाई के शिकार तस्कर की हो गई थी मौत

छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ की पिटाई के शिकार पशु तस्कर की पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उधर, छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के बाद यूपी में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चला दिया है। जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। लापरवाही के आरोप में अब तक कई पुलिसवालों के खिलाफ ऐक्शन हो चुका है। यूपी एसटीएफ इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है।

