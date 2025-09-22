CM योगी ने गोरखपुर में मारे गए नीट छात्र के परिवार को दी 5 लाख की मदद, पशु तस्करों ने की थी हत्या

दीपक, गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल छत्रधारी टोला महुआ चाफी गांव का रहने वाला था। 16 सितम्बर की देर रात पशु तस्करों ने पीछा करने के शक में दीपक को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। तस्करों ने उसका शव गुलरिहा इलाके में फेंक कर फरार हो गए। तस्करों की दूसरी गाड़ी को ग्रामीणों ने घेर लिया था।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पशु तस्करों के हाथों मारे गए नीट छात्र के परिवारीजनों को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। छात्र दीपक गुप्ता के पिता दुर्गेश गुप्ता, माता सीमा और उनके अन्य परिवारीजनों ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और हत्यारोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की 16 सितम्बर की रात पशु तस्करों ने हत्या कर दी थी।

दीपक, गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल छत्रधारी टोला महुआ चाफी गांव का रहने वाला था। 16 सितम्बर की देर रात पशु तस्करों ने पीछा करने के शक में दीपक को अगवा कर मार डाला और उसका शव गुलरिहा इलाके में फेंक कर फरार हो गए। तस्करों की दूसरी गाड़ी को ग्रामीणों ने घेर लिया था। गाड़ी फंसने पर उतरकर भाग रहे तस्करों में से एक को ग्रामीणों ने दबोच लिया। तस्करों की गाड़ी फूंक दी। पकड़े गए तस्कर को कब्जे में लेने के प्रयास में गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया।

इस हमले में पिपराइच थानेदार का हाथ टूट गया था जबकि एसपी नार्थ के कंधे, पैर और अन्य पुलिसवालों के सिर और कंधे में चोट आई थी। सुबह होते ही ग्रामीणों ने फरार तस्करों की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों को लेकर गोरखपुर-पिपराइच मार्ग जाम कर दिया था। डीआईजी, डीएम और एसएसपी के आश्वासन पर पांच घंटे बाद जाम समाप्त हुआ था।