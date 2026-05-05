24 घंटे में दें मुआवजा, घायलों के इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं; सीएम योगी का निर्देश
उत्तर प्रदेश में मौसम के कहर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने और घायलों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने को कहा है।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आए भीषण आंधी-तूफान, मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में हुई जनहानि और नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। उन्होंने मंगलवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को 'अलर्ट मोड' पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही अक्षम्य होगी।
24 घंटे के भीतर राहत राशि का भुगतान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा के शिकार हुए परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, उन्हें 24 घंटे के भीतर अनुमन्य राहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही पशुहानि, फसलों के नुकसान और मकानों के क्षतिग्रस्त होने के मामलों में भी त्वरित सर्वे कर आर्थिक सहायता प्रदान करने को कहा गया है। सीएम ने कहा कि सरकारी प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण किसी भी पीड़ित को दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े।
घायलों के इलाज में 'जीरो टॉलरेंस'
आपदा में घायल हुए लोगों को लेकर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती घायलों के इलाज में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और उन्हें सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएं। सीएम ने जिलाधिकारियों को खुद अस्पतालों का दौरा करने और घायलों की स्थिति की निगरानी करने का निर्देश दिया है।
डीएम-एसएसपी खुद फील्ड में उतरें
प्रशासनिक चुस्ती बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि सभी जिलों के जिलाधिकारी (डीएम) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) केवल दफ्तरों से निर्देश न दें, बल्कि खुद फील्ड में उतरकर राहत और बचाव कार्यों की कमान संभालें। सीएम ने कहा कि प्रशासन को जनता के बीच मौजूद रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। बिजली आपूर्ति ठप होने और पेड़ गिरने जैसे मामलों में तत्काल कार्रवाई कर जनजीवन सामान्य बनाने पर जोर दिया गया है।
अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट
मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटों के लिए भी तेज आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने आपदा राहत टीमों (SDRF और PAC) को स्टैंडबाय पर रहने को कहा है। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि खराब मौसम के दौरान वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और बिजली के खंभों व पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। शासन स्तर से राहत आयुक्त कार्यालय को पल-पल की रिपोर्ट लेने और जिलों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।