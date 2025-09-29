CM Yogi Adityanath congratulated Indian team on their victory on Pakistan in Asia Cup, Akhilesh Yadav also congratulated मैदान कोई हो, भारत ही विजयी होगा, एशिया कप में पाक की हार पर योगी बोले,अखिलेश ने भी दी बधाई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मैदान कोई हो, भारत ही विजयी होगा, एशिया कप में पाक की हार पर योगी बोले,अखिलेश ने भी दी बधाई

एशिया कप में पाकिस्तान को हराने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीम को बधाई दी। योगी ने कहा कि मैदान कोई भी हो, भारत ही विजयी होगा। इसके सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बधाई दी है।

Mon, 29 Sep 2025
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीतने पर सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम का अभिनंदन किया और बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स' पर एक पोस्ट में भारतीय टीम की सराहना करते हुए कहा कि मैदान' कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन! जय हिंद!''

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 'एक्स' पर अपने पोस्ट में कहा कि एकता जीत की बुनियाद होती है। एशिया कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी एकजुट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सपोर्टिंग स्टाफ व देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं!'' भारत ने रविवार को पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर अपना रिकॉर्ड नौवां एशिया कप खिताब जीता। यह रोमांचक मैच दुबई में खेला गया।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने पोस्ट में कहा, ''जय भारत - विजय भारत! उन्होंने कहा, ''भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 में ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं मौर्य ने कहा, ''पाकिस्तान पर शानदार विजय प्राप्त कर आप सभी ने पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। समस्त देशवासियों को आपकी इस अद्भुत उपलब्धि पर अपार गर्व है।''

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 'जय हो! भारत की ऐतिहासिक एवं शानदार जीत! एशिया कप के फाइनल प्रतिस्पर्धा में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पांच विकेट से हराकर ऐतिहासिक एवं शानदार जीत दर्ज करने पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।'

