सीएम योगी ने आज बुलाई कैबिनेट मीटिंग, वकीलों को गुड न्यूज के साथ मिल सकती है 16 प्रस्तावों को मंजूरी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 जून की शाम पांच बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें वकीलों का मानदेय बढ़ाने का फैसला हो सकता है। 16 से अधिक प्रस्तावों को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। 5 जिलों में नई जेल बनाने का रास्ता भी साफ होने की उम्मीद है। वहीं मक्का क्रय नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

Yogi Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की शाम पांच बजे राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 16 से अधिक प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। प्रदेश में जिला अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के मुकदमों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को गुड न्यूज भी मिल सकती है। योगी सरकार उनके मानदेय और मासिक भत्ते में बढ़ोत्तरी का तोहफा देने की तैयारी में है। इससे जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आएगा। वहीं प्रदेश के पांच जिलों में नई जेल बनाने का रास्ता भी साफ होने की उम्मीद है। वहीं मक्का क्रय नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

प्रदेश में मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर, कानपुर नगर और भदोही में नई जेल का निर्माण होना है। इसके लिए धनराशि की स्वीकृति से जुड़े अलग-अलग प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। जिला शासकीय अधिवक्ता, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता से लेकर हाईकोर्ट के डबल एजी, सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकीलों को प्रतिदिन मिलने वाले मानदेय में बढ़ोत्तरी हो सकती है। साथ ही जिले के सरकारी वकीलों को मिलने वाले मासिक भत्ते में बढ़ोत्तरी भी प्रस्तावित है। खाद्य एवं रसद विभाग के मक्का क्रय नीति से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के दंत संवर्ग सेवा नियमावली में परिवर्तन का प्रस्ताव है।

मोहनलालगंज रजिस्ट्री दफ्तर को भूमि मिलेगी लखनऊ के मोहनलालगंज में उपनिबंधक कार्यालय के लिए भूमि आवंटन से जुड़े प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने की संभावना है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, मंडी, परिवहन और ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है।