Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में इस साल होगी एक लाख और पुलिसकर्मियों की भर्ती, सीएम योगी का ऐलान

Apr 28, 2026 12:07 pm ISTYogesh Yadav लखनऊ विशेष संवाददाता
share

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 936 परिचालकों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए घोषणा की कि इस वर्ष यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियाँ की जाएंगी। 

यूपी में इस साल होगी एक लाख और पुलिसकर्मियों की भर्ती, सीएम योगी का ऐलान

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर खोलते हुए इस वर्ष एक लाख नई पुलिस भर्तियों का ऐलान किया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए चयनित 936 परिचालकों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के संकल्प को दोहराया।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष लगभग एक लाख नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। इस व्यापक अभियान के अंतर्गत सिविल पुलिस के साथ-साथ उपनिरीक्षक और अन्य विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। हाल ही में होमगार्ड विभाग में भी 41,000 से अधिक स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार हर स्तर पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ये भी पढ़ें:हीटवेव से बचाव को स्कूलों में विशेष इंतजाम, योगी सरकार ने जारी की एडवाइजरी

प्रशिक्षण क्षमता में ऐतिहासिक सुधार और आत्मनिर्भरता

प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण की स्थिति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से पहले राज्य की ट्रेनिंग क्षमता मात्र 3,000 पुलिसकर्मियों की थी। वर्तमान सरकार ने इस ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किया है, जिसके परिणामस्वरूप हाल ही में 60,244 आरक्षियों ने उत्तर प्रदेश के अपने ही केंद्रों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब प्रदेश को अपने जवानों की ट्रेनिंग के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह गई है।

कानून व्यवस्था और प्रदेश की आर्थिक प्रगति का संबंध

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यक्षमता की सराहना करते हुए कहा कि सशक्त कानून-व्यवस्था ही विकास की पहली गारंटी होती है। पुलिस द्वारा बनाए गए गुंडा और माफिया मुक्त वातावरण के कारण ही आज देश और दुनिया के बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। पुलिस बल न केवल शांति व्यवस्था बनाए रख रहा है बल्कि प्रदेश की आर्थिक उन्नति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित और समृद्ध राज्य के रूप में उभर रहा है।

ये भी पढ़ें:PM मोदी का आगमन; वाराणसी से पड़ोसी जिलों की बसों का भी बदला रूट, जानें डायवर्जन
ये भी पढ़ें:अयोध्या-काशी से अमृत भारत ट्रेनें, किसानों को बोनस, मोदी आज देंगे अरबों की सौगात

खेल कोटे से कुशल खिलाड़ियों का पुलिस बल में समावेश

उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 500 से अधिक कुशल खिलाड़ियों को सीधे पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल के सकारात्मक परिणाम अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक के रूप में सामने आ रहे हैं। खिलाड़ियों की भर्ती से न केवल पुलिस विभाग की छवि में सुधार हुआ है बल्कि बल की शारीरिक और मानसिक क्षमता को भी एक नई दिशा मिली है, जो किसी भी अनुशासित फोर्स के लिए गौरव का विषय है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
CM Yogi UP Police Up Police News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।