यूपी में इस साल होगी एक लाख और पुलिसकर्मियों की भर्ती, सीएम योगी का ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 936 परिचालकों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए घोषणा की कि इस वर्ष यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियाँ की जाएंगी।

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर खोलते हुए इस वर्ष एक लाख नई पुलिस भर्तियों का ऐलान किया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए चयनित 936 परिचालकों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के संकल्प को दोहराया।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष लगभग एक लाख नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। इस व्यापक अभियान के अंतर्गत सिविल पुलिस के साथ-साथ उपनिरीक्षक और अन्य विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। हाल ही में होमगार्ड विभाग में भी 41,000 से अधिक स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार हर स्तर पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रशिक्षण क्षमता में ऐतिहासिक सुधार और आत्मनिर्भरता प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण की स्थिति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से पहले राज्य की ट्रेनिंग क्षमता मात्र 3,000 पुलिसकर्मियों की थी। वर्तमान सरकार ने इस ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किया है, जिसके परिणामस्वरूप हाल ही में 60,244 आरक्षियों ने उत्तर प्रदेश के अपने ही केंद्रों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब प्रदेश को अपने जवानों की ट्रेनिंग के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह गई है।

कानून व्यवस्था और प्रदेश की आर्थिक प्रगति का संबंध मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यक्षमता की सराहना करते हुए कहा कि सशक्त कानून-व्यवस्था ही विकास की पहली गारंटी होती है। पुलिस द्वारा बनाए गए गुंडा और माफिया मुक्त वातावरण के कारण ही आज देश और दुनिया के बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। पुलिस बल न केवल शांति व्यवस्था बनाए रख रहा है बल्कि प्रदेश की आर्थिक उन्नति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित और समृद्ध राज्य के रूप में उभर रहा है।