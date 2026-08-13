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सीएम योगी का लापरवाही और मनमानी पर बड़ा ऐक्शन, मत्स्य निदेशक एनएस रहमानी समेत पांच निलंबित

By Yogesh Yadav
लखनऊ, विशेष संवाददाता
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लापरवाही और मनमानी पर सीएम योगी ने बड़ा ऐक्शन लिया है। मत्स्य निदेशक एनएस रहमानी समेत पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में मत्स्य अधिकारी श्वेता सिंह भी शामिल हैं।

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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

यूपी की योगी सरकार ने कार्यों में लापरवाही और मनमानी के आरोप में बड़ा ऐक्शन लिया है। मत्स्य मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद की संस्तुति पर सीएम योगी ने मत्स्य निदेशक एनएस रहमानी समेत पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन लोगों पर प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के क्रियान्वयन में कथित लापरवाही का आरोप लगा है। उनके साथ ही वाराणसी में पीएमएमएसवाई के क्रियान्वयन में कथित लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर मत्स्य अधिकारी श्वेता सिंह, आकाश दीप, राजेंद्र और खुर्शीद आलम को भी निलंबित किया गया है।

निदेशक ने मनमानी कर दे दिए कई जिलों में ठेके

मत्स्य निदेशक एनएस रहमानी पर आरोप हैं कि उन्होंने लखनऊ में स्थित मस्त्य विभाग की जमीन का ठीक ढंग से संरक्षण नहीं किया। साथ ही उन्होंने मत्स्य विभाग के उपनिदेशक के पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में वर्ष 2020-21, 2021-2022, 2022-2023 की अनुदानित परियोजनाओं को संचालित करने में लापरवाही बरती। यही नहीं उन्होंने सोनभद्र स्थित जलाशय रिहंद में मछली पकड़ने का ठेका महानिदेशक मत्स्य की अनुमति के बिना दे दिया। इसी तरह प्रयागराज व बहराइच में भी मछली पकड़ने का ठेका बिना महानिदेशक की अनुमति के स्वीकृत कर दिया गया।

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मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने बताया कि प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट और निष्कर्षों के अनुसार, अन्य मत्स्य अधिकारी भी कथित लापरवाही और अनियमितताओं में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भी जांच चल रही है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर, लापरवाही, अनियमितताओं या किसी अन्य गलत कार्य के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अन्य अधिकारियों पर भी लटकी तलवार

मंत्री ने कहा कि अब तक की गई कार्रवाई प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों पर आधारित है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विस्तृत जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले सभी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उनके विरुद्ध नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

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भ्रष्टाचार अनियमितता पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही सरकार

मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने आगे यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए प्रतिबद्ध हैं। गलत कार्य में दोषी पाए जाने पर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश की योगीसरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जिम्मेदार पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाए और कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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