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सड़क चौड़ीकरण में शहीदों की मूर्ति खंडित होने पर योगी का बड़ा ऐक्शन, कंपनी पर FIR ; AE-JE सस्पेंड

Mar 24, 2026 11:03 pm ISTAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
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सीएम योगी ने डीएम शाहजहांपुर को जवाबदेह अफसरों का तत्काल प्रभाव से निलंबन करने के आदेश दिए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शहीदों की खंडित मूर्तियां तत्काल सम्मानजनक तरीके से सही जगह री स्टोर की जाएं। उन्होंने शहीदों की खंडित मूर्तियां पुनर्स्थापित करने का भी आदेश दिया है।

सड़क चौड़ीकरण में शहीदों की मूर्ति खंडित होने पर योगी का बड़ा ऐक्शन, कंपनी पर FIR ; AE-JE सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान शहीदों की मूर्तियां खंडित होने की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख सामने आया है। सीएम ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही काम करवाने वाले अवर अभियंता और सहायक अभियंता को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शाहजहांपुर की घटना पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए हैं कि सड़क चौड़ीकरण में शहीदों की मूर्तियाँ खंडित करने वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए।

इसके साथ ही साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज़िलाधिकारी शाहजहांपुर को जवाबदेह अफसरों का तत्काल प्रभाव से निलंबन करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि शहीदों की खंडित मूर्तियां तत्काल सम्मानजनक तरीके से सही जगह री स्टोर की जाए। उन्होंने शहीदों की खंडित मूर्तियां पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया है। उन्होंने कंपनी को तत्काल प्रभाव से ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तत्काल प्रभाव से कंपनी से काम छीनने के निर्देश दिए हैं।

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हुआ क्या था?

शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर नगर निगम गेट के पास राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और प्रेम किशन खन्ना की प्रतिमाएं बिना सम्मान के हटाने की तस्वीर वायरल हो रही थी। चौराहे के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर जेसीबी से मूर्तियां हटाई गईं, जिससे वे टूटकर जमीन में गिर गईं। टूटी प्रतिमाओं का फोटो वायरल होने के बाद लोगों की भावनाएं आहत हुईं। इस घटना को लेकर लोग काफी नाराज थे। उन्होंने डीएम से इस मामले की जांच कराने की मांग की। लोगों ने इसको लेकर विरोध शुरू कर दिया था। प्रशासनिक और कानूनी जानकारों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी। उनका कहना है कि शहीदों की प्रतिमाएं केवल पत्थर या धातु की संरचनाएं नहीं होतीं, बल्कि वे राष्ट्रीय सम्मान और जनभावनाओं का प्रतीक होती हैं। इसलिए इन्हें हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह सम्मानजनक और विधिसम्मत होनी चाहिए।

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मुख्यमंत्री से दखल की मांग की गई थी

शाहजहांपुर में जेसीबी से शहीदों की प्रतिमाएं तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा था। इस मामले में शहीद अशफाक उल्ला खां के परिजन भी सामने आ गए थे। उन्होंने घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। परिजनों का कहना है कि यदि प्रतिमाएं हटानी थीं तो उन्हें सम्मानपूर्वक हटाया जाना चाहिए था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में दखल देने की मांग की थी। इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द नई प्रतिमाएं स्थापित नहीं की गईं तो आंदोलन किया जाएगा।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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