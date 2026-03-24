सड़क चौड़ीकरण में शहीदों की मूर्ति खंडित होने पर योगी का बड़ा ऐक्शन, कंपनी पर FIR ; AE-JE सस्पेंड

सीएम योगी ने डीएम शाहजहांपुर को जवाबदेह अफसरों का तत्काल प्रभाव से निलंबन करने के आदेश दिए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शहीदों की खंडित मूर्तियां तत्काल सम्मानजनक तरीके से सही जगह री स्टोर की जाएं। उन्होंने शहीदों की खंडित मूर्तियां पुनर्स्थापित करने का भी आदेश दिया है।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान शहीदों की मूर्तियां खंडित होने की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख सामने आया है। सीएम ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही काम करवाने वाले अवर अभियंता और सहायक अभियंता को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शाहजहांपुर की घटना पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए हैं कि सड़क चौड़ीकरण में शहीदों की मूर्तियाँ खंडित करने वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए।

इसके साथ ही साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज़िलाधिकारी शाहजहांपुर को जवाबदेह अफसरों का तत्काल प्रभाव से निलंबन करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि शहीदों की खंडित मूर्तियां तत्काल सम्मानजनक तरीके से सही जगह री स्टोर की जाए। उन्होंने शहीदों की खंडित मूर्तियां पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया है। उन्होंने कंपनी को तत्काल प्रभाव से ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तत्काल प्रभाव से कंपनी से काम छीनने के निर्देश दिए हैं।

हुआ क्या था? शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर नगर निगम गेट के पास राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और प्रेम किशन खन्ना की प्रतिमाएं बिना सम्मान के हटाने की तस्वीर वायरल हो रही थी। चौराहे के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर जेसीबी से मूर्तियां हटाई गईं, जिससे वे टूटकर जमीन में गिर गईं। टूटी प्रतिमाओं का फोटो वायरल होने के बाद लोगों की भावनाएं आहत हुईं। इस घटना को लेकर लोग काफी नाराज थे। उन्होंने डीएम से इस मामले की जांच कराने की मांग की। लोगों ने इसको लेकर विरोध शुरू कर दिया था। प्रशासनिक और कानूनी जानकारों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी। उनका कहना है कि शहीदों की प्रतिमाएं केवल पत्थर या धातु की संरचनाएं नहीं होतीं, बल्कि वे राष्ट्रीय सम्मान और जनभावनाओं का प्रतीक होती हैं। इसलिए इन्हें हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह सम्मानजनक और विधिसम्मत होनी चाहिए।