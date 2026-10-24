क्या है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना? किसान कैसे करें आवेदन, जानें सब्सिडी और लाभ

यूपी सरकार की मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत पात्र किसानों को उथले, मध्यम गहरे और गहरे नलकूप बनवाने, बोरिंग, पंपसेट व पाइप आदि के लिए सब्सिडी दी जाती है। आवेदन के लिए आधार, खतौनी, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज चाहिए। पात्रता और अनुदान की जानकारी आधिकारिक पोर्टल या लघु सिंचाई विभाग से लें।

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए निजी नलकूप, बोरिंग और अन्य सिंचाई सुविधाएं विकसित करने में आर्थिक सहायता देती है। इसका उद्देश्य सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भरता कम करना, किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार का लघु सिंचाई विभाग करता है।

क्या है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना? इस योजना के तहत पात्र किसानों को उनकी जमीन और क्षेत्र की जरूरत के अनुसार उथले, मध्यम गहरे और गहरे नलकूप बनवाने के लिए अनुदान दिया जाता है। कुछ श्रेणियों में पंपसेट और जल वितरण संबंधी सुविधाओं के लिए भी सहायता का प्रावधान है।

योजना के प्रमुख कार्य मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई की सुविधा विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के प्रमुख कार्यों में उथले नलकूपों का निर्माण, मध्यम गहरे नलकूपों की बोरिंग और गहरे नलकूपों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, पात्रता और सरकारी प्रावधानों के अनुसार पंपसेट लगाने तथा खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जल वितरण सुविधाएं विकसित करने में भी सहायता मिल सकती है। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना और खेती में पानी की उपलब्धता बेहतर बनाना है।

कितनी मिलती है सब्सिडी? योजना में सब्सिडी नलकूप की कैटेगरी के मुताबिक अलग-अलग निर्धारित है। बोरिंग, नलकूप निर्माण, पंपसेट और पाइप आदि के लिए श्रेणी और बोरिंग की गहराई के अनुसार 1,000 से लेकर 2,57,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। अगर किसान सोलर सिस्टम से नलकूप चलाते हैं या बिजली कनेक्शन लेते हैं, तो उस पर भी सरकारी सहायता का प्रावधान है। उथले नलकूपों के लिए अनुदान की सीमा किसान की श्रेणी के अनुसार अलग हो सकती है।

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए कौन पात्र? मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में पात्रता नलकूप की श्रेणी पर निर्भर है। उथले नलकूप के लिए सामान्य वर्ग के लघु और सीमांत किसानों के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर भूमि जरूरी है। एससी-एसटी किसानों को छूट मिलती है। मध्यम गहरे नलकूप से छह हेक्टेयर शुद्ध भूमि की सिंचाई जरूरी है।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड, खेत की खतौनी, खसरा, पीएम किसान पंजीकरण संख्या, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और निर्धारित शपथ पत्र की जरूरत हो सकती है। आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, आवेदन विकल्प चुनकर जानकारी भरें और दस्तावेज जमा करें। आवेदन सेवा बाधित होने पर जिला लघु सिंचाई विभाग या विकासखंड कार्यालय से संपर्क करें।

किसानों को क्या होंगे फायदे? मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना से किसानों को खेतों में सिंचाई की सुविधा विकसित करने में मदद मिलती है। पात्र किसानों को नलकूप निर्माण और स्वीकृत कार्यों के लिए निर्धारित अनुदान दिया जाता है। इससे फसलों की जरूरत के अनुसार समय पर पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। सिंचाई के वैकल्पिक साधन विकसित होने से बारिश पर निर्भरता कम करने और फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इससे किसानों को खेती की बेहतर योजना बनाने में भी सुविधा होती है।