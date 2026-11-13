चुनावी लाभ के लिए सीएम कह रहे 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटे, अखिलेश का योगी पर बड़ा आरोप
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता के दौरान सीएम योगी पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि चुनावी लाभ के लिए सीएम योगी कह रहे 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कट गए हैं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाज में डर फैल जाए और चुनावी लाभ के लिए मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया कि 1.27 करोड़ हिन्दू वोट कट गए। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह सोचने की बात है कि उनके पास ये डाटा आया कहां से? क्या चुनाव आयोग उन्हें यह डाटा गुपचुप पहुंचा रहा है? लेकिन अब शायद चुनाव आयोग ने उन्हें धमकाया है इसीलिए वोट कम होने की बात नहीं कर रहे है।
अखिलेश ने कार्यकर्ताओ से अपील की है कि वोट बचाए रखने की जरूरत है, भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हम लोग अपना वोट बचाये रखने मे कामयाब हो गए। अखिलेश ने कहा कि सरकार और आयोग के बीच क्या सांठगांठ है कि उन्हें जानकारी मिल रही है और हमें नहीं, भाजपा की तैयारी है कि शिफ्टिंग वोट बनवाने और गैर राज्यों से लोगों को लाकर वोट बनवाने की साजिश है। यह भी साजिश है कि बूथ के अंदर अलग मतदाता सूची होगी और बाहर अलग होगी जिससे वो जिनको चाहे वो वोट न दे पाए।
इंडिया गठबंधन चुनाव के लिए तैयार, अखिलेश बोले
अखिलेश यादव ने कहा कि इण्डिया गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा पर तंज करते हुए कहा कि सियासत में सैलानी तो आते ही है। मैं चाहता हूं कि उन्हें परमानेंट यहां रहना चाहिए।
सपा ने 25 लाख डुप्लीकेट मतदाता खोजे, आयोग इनाम दे
सपा ने 25 लाख डुप्लीकेट मतदाता खोजे हैं। हम लोग इसे आयोग को देंगे। आयोग हमें इनाम दे। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग मुख्य सचिव, एसीएस होम और डीजीपी को हटाएगा। सरकार बनने पर वाराणसी के मिल्क प्लांट को काऊ मिल्क प्लांट बना देंगे फिर जाओ भैंस चराओ। गुजरात और यूपी के बीच कस्टोडियन डेथ में कंपटीशन चल रहा है। ये संविधान विरोधी है। ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो बुलडोजर को ब्रांड बना रहे है।
योगी ने मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होना चिंताजनक बताया
आपको बता दें कि बीते दिनों लखनऊ में भाजपा कार्यसमिति की बैठक थी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वोटरों को जुड़वाने को लेकर व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है। एसआईआर से पहले की मतदाता सूची के विश्लेषण में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं के नाम सामने आए हैं, जो विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होना चिंताजनक है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इससे चलते 28 नगरीय और 66 अन्य सीट भी खतरे के करीब हैं। याद रखना सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें