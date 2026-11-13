चुनावी लाभ के लिए सीएम कह रहे 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटे, अखिलेश का योगी पर बड़ा आरोप

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता के दौरान सीएम योगी पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि चुनावी लाभ के लिए सीएम योगी कह रहे 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कट गए हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाज में डर फैल जाए और चुनावी लाभ के लिए मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया कि 1.27 करोड़ हिन्दू वोट कट गए। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह सोचने की बात है कि उनके पास ये डाटा आया कहां से? क्या चुनाव आयोग उन्हें यह डाटा गुपचुप पहुंचा रहा है? लेकिन अब शायद चुनाव आयोग ने उन्हें धमकाया है इसीलिए वोट कम होने की बात नहीं कर रहे है।

अखिलेश ने कार्यकर्ताओ से अपील की है कि वोट बचाए रखने की जरूरत है, भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हम लोग अपना वोट बचाये रखने मे कामयाब हो गए। अखिलेश ने कहा कि सरकार और आयोग के बीच क्या सांठगांठ है कि उन्हें जानकारी मिल रही है और हमें नहीं, भाजपा की तैयारी है कि शिफ्टिंग वोट बनवाने और गैर राज्यों से लोगों को लाकर वोट बनवाने की साजिश है। यह भी साजिश है कि बूथ के अंदर अलग मतदाता सूची होगी और बाहर अलग होगी जिससे वो जिनको चाहे वो वोट न दे पाए।

इंडिया गठबंधन चुनाव के लिए तैयार, अखिलेश बोले अखिलेश यादव ने कहा कि इण्डिया गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा पर तंज करते हुए कहा कि सियासत में सैलानी तो आते ही है। मैं चाहता हूं कि उन्हें परमानेंट यहां रहना चाहिए।

सपा ने 25 लाख डुप्लीकेट मतदाता खोजे, आयोग इनाम दे सपा ने 25 लाख डुप्लीकेट मतदाता खोजे हैं। हम लोग इसे आयोग को देंगे। आयोग हमें इनाम दे। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग मुख्य सचिव, एसीएस होम और डीजीपी को हटाएगा। सरकार बनने पर वाराणसी के मिल्क प्लांट को काऊ मिल्क प्लांट बना देंगे फिर जाओ भैंस चराओ। गुजरात और यूपी के बीच कस्टोडियन डेथ में कंपटीशन चल रहा है। ये संविधान विरोधी है। ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो बुलडोजर को ब्रांड बना रहे है।