गंगा से पानी खींचते दिखाई दिए बादल, मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुआ अद्भुत नजारा, देखिए VIDEO

यूपी में मिर्जापुर में अद्भुत नजारा दिखाई दिया। यहां बादलों ने गंगा के पानी को अपनी ओर खींचा। यह नजारा जिगना थाना क्षेत्र के परमानपुर गांव में हुआ और लोगों की भीड़ ने अपनी आखों से इसे देखा और वीडियो बनाया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र के परमानपुर गांव के गंगा घाट पर प्रकृति का अनोखा नजारा दिखा। गंगा से अचानक जल ऊपर की तरफ उठने लगा। गंगा की लहरों से आसमान की तरफ उठ रहा जलस्तंभ बादलों में समा गया। यह प्रक्रिया करीब आधे घंटे तक होती रही। इसी बीच नदी किनारे मौजूद युवाओं ने इस अद्भुत पल को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

बीएचयू के मौसम विशेषज्ञ प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक घटना है। गंगा के वातावरण में ज्यादा तापमान और हवा के कम दबाव के कारण जलस्तंभ नदी या समुद्र से उठकर बादलों की ओर चला जाता है। ऐसी घटनाएं अक्सर इसी मौसम में होती हैं। इसे सामान्यत: बवंडर जैसी घटना के तौर पर समझा जा सकता है। बवंडर में धूल ऊपर उठती है और जलस्तंभ में नदी या समुद्र से पानी ऊपर उठता है। यह प्रक्रिया उसी स्थान पर होती है जिस स्थान पर पानी का तापमान अधिक और हवा का दबाव कम होता है।