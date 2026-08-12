Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चमोली में बादल फटने से कानपुर में बाढ़ का खतरा, उफनाई गंगा ने बढ़ाई टेंशन

By Pawan Kumar Sharma
प्रमुख संवाददाता, कानपुर
Follow us on Google News
share

चमोली में फटे बादल से कानपुर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हरिद्वार बैराज पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जिसके बाद से रिजर्व में रखा पानी लगातार बैराज से छोड़ा जा रहा है। हरिद्वार का पानी 15 अगस्त तक कानपुर पहुंच जाएगा।

Cloudburst in Chamoli increases flood risk in Kanpur
चमोली में बादल फटने से कानपुर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है

UP News: उत्तराखंड के चमोली में फटे बादल से कानपुर में भीषण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दरअसल, हरिद्वार बैराज पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जिसके बाद से रिजर्व में रखा पानी लगातार बैराज से छोड़ा जा रहा है। कितना पानी छोड़ा जाएगा। इसका अंदाजा हरिद्वार सिंचाई विभाग को भी नहीं है। हरिद्वार का पानी 15 अगस्त तक कानपुर पहुंच जाएगा। ऐसे में कानपुर में चेतावनी बिंदु के करीब बह रही गंगा खतरे के निशान को पार कर सकती हैं।

चमोली के तमक इलाके में स्थित नीति घाटी में सोमवार शाम बादल फटा था। बादल फटने के बाद इस पानी के हरिद्वार बैराज मंगलवार शाम छह बजे तक पहुंचने की संभावना थी। हालांकि, रात 9 बजे तक चमोली का पानी हरिद्वार नहीं पहुंच पाया था। फिर भी बैराज पर खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग ने इमरजेंसी घोषित कर दी। इसके बाद हरिद्वार बैराज में रिजर्व रखा गया पानी छोड़ा जा रहा है। मंगलवार सुबह 8 बजे तक 93016 क्यूसेक पानी हरिद्वार बैराज से छोड़ा गया था। शाम आठ बजे तक 1,06,292 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

ये भी पढ़ें:बादल फटने से उत्तराखंड में भारी तबाही, चमोली में बह गया पुल; देखिए VIDEO

कानपुर गंगा बैराज के ऑपरेटर राजाराम पाल उत्तम ने बताया कि चमोली में बादल फटने के बाद हरिद्वार बैराज से इसकी सूचना फोन पर दी गई। साथ ही, भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने को लेकर अलर्ट भी किया गया था। वहीं, मंगलवार की सुबह नरोरा बैराज से 1 लाख 24 हजार से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नरोरा का पानी भी दो-तीन दिन में कानपुर पहुंच जाएगा। पहाड़ों से छोड़े जा रहे पानी को देखते हुए कानपुर से 2 लाख 73 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लगातार बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से फतेहपुर, प्रयागराज और वाराणसी तक भारी मात्रा में पानी पहुंच रहा है, जिससे गंगा पूरे उफान पर हैं।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में बारिश से तबाही, 259 सड़कें बंद, किन्नौर में बाढ़; कब तक चेतावनी

चेतावनी बिंदु के करीब गंगा का पानी

बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बावजूद शुक्लागंज गेज पर गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 95 सेमी दूर है। यहां चेतावनी बिंदु 113 मीटर और खतरे का निशान 114 मीटर पर है। उन्नाव गंगा किनारे कानपुर से एक मीटर नीचे है। ऐसे में शुक्लागंज गेज पर उन्नाव में चेतावनी बिंदु 112 मीटर है। शुक्लागंज गेज पर गंगा 112 मीटर के निशान को पार कर चुकी है। खतरे के निशान 113 मीटर की ओर जलस्तर बढ़ रहा है।

ये भी पढ़ें:वाराणसी में बाढ़ से पहले ही गंगा में छोटी-बड़ी सभी नावों पर रोक, क्रूज चलेंगे

बैराज किनारे के गांवों तक बाढ़

कानपुर में बैराज पर अप स्ट्रीम बिठूर से बैराज तक गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से महज 60 सेमी दूर है। इसका असर यह है कि कटरी किनारे के गांवों तक बाढ़ पहुंच गई है। डाउन स्ट्रीम बैराज से नीचे अटल घाट तक जलस्तर चेतावनी बिंदु से 75 सेमी दूर है। अप-डाउन स्ट्रीम में चेतावनी बिंदु 114 और खतरे का निशान 115 मीटर है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।