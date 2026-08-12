चमोली में बादल फटने से कानपुर में बाढ़ का खतरा, उफनाई गंगा ने बढ़ाई टेंशन

चमोली में फटे बादल से कानपुर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हरिद्वार बैराज पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जिसके बाद से रिजर्व में रखा पानी लगातार बैराज से छोड़ा जा रहा है। हरिद्वार का पानी 15 अगस्त तक कानपुर पहुंच जाएगा।

UP News: उत्तराखंड के चमोली में फटे बादल से कानपुर में भीषण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दरअसल, हरिद्वार बैराज पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जिसके बाद से रिजर्व में रखा पानी लगातार बैराज से छोड़ा जा रहा है। कितना पानी छोड़ा जाएगा। इसका अंदाजा हरिद्वार सिंचाई विभाग को भी नहीं है। हरिद्वार का पानी 15 अगस्त तक कानपुर पहुंच जाएगा। ऐसे में कानपुर में चेतावनी बिंदु के करीब बह रही गंगा खतरे के निशान को पार कर सकती हैं।

चमोली के तमक इलाके में स्थित नीति घाटी में सोमवार शाम बादल फटा था। बादल फटने के बाद इस पानी के हरिद्वार बैराज मंगलवार शाम छह बजे तक पहुंचने की संभावना थी। हालांकि, रात 9 बजे तक चमोली का पानी हरिद्वार नहीं पहुंच पाया था। फिर भी बैराज पर खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग ने इमरजेंसी घोषित कर दी। इसके बाद हरिद्वार बैराज में रिजर्व रखा गया पानी छोड़ा जा रहा है। मंगलवार सुबह 8 बजे तक 93016 क्यूसेक पानी हरिद्वार बैराज से छोड़ा गया था। शाम आठ बजे तक 1,06,292 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

कानपुर गंगा बैराज के ऑपरेटर राजाराम पाल उत्तम ने बताया कि चमोली में बादल फटने के बाद हरिद्वार बैराज से इसकी सूचना फोन पर दी गई। साथ ही, भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने को लेकर अलर्ट भी किया गया था। वहीं, मंगलवार की सुबह नरोरा बैराज से 1 लाख 24 हजार से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नरोरा का पानी भी दो-तीन दिन में कानपुर पहुंच जाएगा। पहाड़ों से छोड़े जा रहे पानी को देखते हुए कानपुर से 2 लाख 73 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लगातार बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से फतेहपुर, प्रयागराज और वाराणसी तक भारी मात्रा में पानी पहुंच रहा है, जिससे गंगा पूरे उफान पर हैं।

चेतावनी बिंदु के करीब गंगा का पानी बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बावजूद शुक्लागंज गेज पर गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 95 सेमी दूर है। यहां चेतावनी बिंदु 113 मीटर और खतरे का निशान 114 मीटर पर है। उन्नाव गंगा किनारे कानपुर से एक मीटर नीचे है। ऐसे में शुक्लागंज गेज पर उन्नाव में चेतावनी बिंदु 112 मीटर है। शुक्लागंज गेज पर गंगा 112 मीटर के निशान को पार कर चुकी है। खतरे के निशान 113 मीटर की ओर जलस्तर बढ़ रहा है।