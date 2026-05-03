शराबी से खरीदा तमंचा, क्लर्क ने खुद को मारी गोली; सुसाइड नोट में पत्नी की तीन शादियों का जिक्र

पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में पुलिस ने पत्नी से चल रहे विवाद और मानसिक परेशानी का जिक्र किया है। उसमें बताया कि उसकी पत्नी की पहली शादी दूसरे वर्ग के लड़के से हुई थी। इसके बाद उसने उससे शादी की और आठ माह पहले तीसरे युवक से शादी कर ली। यह भी सामने आया कि उसने तमंचा किसी शराबी से खरीदा था।

मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार सेक्टर-8 में शनिवार शाम निजी विश्वविद्यालय में क्लर्क ने अवैध तमंचे से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पत्नी से लंबे समय से चल रहे विवाद, अलगाव और तीन दिन पहले बेटे को साथ ले जाने की घटना से युवक परेशान था। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान नीरज कुमार के रूप में हुई है। नीरज निजी विवि में क्लर्क था। शादी वर्ष 2013 में हुई थी। शादी के कुछ साल बाद ही पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। वर्ष 2018 से दोनों अलग रह रहे थे। पत्नी परतापुर में किसी के साथ रहने लगी, लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण नीरज मानसिक तनाव में भी था।

पत्नी की तीन शादियों का किया जिक्र पुलिस को युवक के बैग से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार इसमें उसने पत्नी से चल रहे विवाद और मानसिक परेशानी का जिक्र किया है। उसमें बताया कि उसकी पत्नी की पहली शादी दूसरे वर्ग के लड़के से हुई थी। इसके बाद उसने उससे शादी की और सात से आठ माह पहले तीसरे युवक से शादी कर ली। यह भी सामने आया कि उसने तमंचा किसी शराबी से खरीदा था।

बहू की हरकतों से बेटा डिप्रेशन में था - पिता मृतक के पिता के मुताबिक बेटे की पत्नी लगभग 6 महीने पहले अपने किसी प्रेमी के साथ घर से भागकर चली गई। तभी से वो किसी दूसरे आदमी के साथ लिवइन में रहती है। आरोप लगाया कि बहू की इन्हीं हरकतों और डिप्रेशन के कारण बेटे ने ये आत्मघाती कदम उठाया हो

पति-पत्नी में चल रहा था विवाद, तलाक पर थी सुनवाई परिजनों के अनुसार नीरज और उसकी पत्नी के बीच चल रहे विवाद में दो दिन बाद तलाक को लेकर तारीख लगी थी। इस सुनवाई से पहले ही नीरज ने आत्मघाती कदम उठा लिया।

नए मकान में होना था हवन, शिफ्टिंग की तैयारी नीरज एक माह से सेक्टर-8 में किराए के मकान की तीसरी मंजिल पर रह रहा था। उसने सेक्टर-3 में नया मकान बनवाया था। रविवार को नए घर में गृह प्रवेश का हवन होना था।