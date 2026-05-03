Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शराबी से खरीदा तमंचा, क्लर्क ने खुद को मारी गोली; सुसाइड नोट में पत्नी की तीन शादियों का जिक्र

May 03, 2026 03:07 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, मेरठ
share

पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में पुलिस ने पत्नी से चल रहे विवाद और मानसिक परेशानी का जिक्र किया है। उसमें बताया कि उसकी पत्नी की पहली शादी दूसरे वर्ग के लड़के से हुई थी। इसके बाद उसने उससे शादी की और आठ माह पहले तीसरे युवक से शादी कर ली। यह भी सामने आया कि उसने तमंचा किसी शराबी से खरीदा था।

शराबी से खरीदा तमंचा, क्लर्क ने खुद को मारी गोली; सुसाइड नोट में पत्नी की तीन शादियों का जिक्र

मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार सेक्टर-8 में शनिवार शाम निजी विश्वविद्यालय में क्लर्क ने अवैध तमंचे से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पत्नी से लंबे समय से चल रहे विवाद, अलगाव और तीन दिन पहले बेटे को साथ ले जाने की घटना से युवक परेशान था। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान नीरज कुमार के रूप में हुई है। नीरज निजी विवि में क्लर्क था। शादी वर्ष 2013 में हुई थी। शादी के कुछ साल बाद ही पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। वर्ष 2018 से दोनों अलग रह रहे थे। पत्नी परतापुर में किसी के साथ रहने लगी, लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण नीरज मानसिक तनाव में भी था।

पत्नी की तीन शादियों का किया जिक्र

पुलिस को युवक के बैग से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार इसमें उसने पत्नी से चल रहे विवाद और मानसिक परेशानी का जिक्र किया है। उसमें बताया कि उसकी पत्नी की पहली शादी दूसरे वर्ग के लड़के से हुई थी। इसके बाद उसने उससे शादी की और सात से आठ माह पहले तीसरे युवक से शादी कर ली। यह भी सामने आया कि उसने तमंचा किसी शराबी से खरीदा था।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App

बहू की हरकतों से बेटा डिप्रेशन में था - पिता

मृतक के पिता के मुताबिक बेटे की पत्नी लगभग 6 महीने पहले अपने किसी प्रेमी के साथ घर से भागकर चली गई। तभी से वो किसी दूसरे आदमी के साथ लिवइन में रहती है। आरोप लगाया कि बहू की इन्हीं हरकतों और डिप्रेशन के कारण बेटे ने ये आत्मघाती कदम उठाया हो

ये भी पढ़ें:शादी के मंडप से प्रेमी के साथ भागी दुल्हन, हाथ मलता रह गया दूल्हा
ये भी पढ़ें:दुल्हन के भाई ने दूल्हे को मारी थी 3 गोलियां, लव मैरिज होने से था नाराज

पति-पत्नी में चल रहा था विवाद, तलाक पर थी सुनवाई

परिजनों के अनुसार नीरज और उसकी पत्नी के बीच चल रहे विवाद में दो दिन बाद तलाक को लेकर तारीख लगी थी। इस सुनवाई से पहले ही नीरज ने आत्मघाती कदम उठा लिया।

नए मकान में होना था हवन, शिफ्टिंग की तैयारी

नीरज एक माह से सेक्टर-8 में किराए के मकान की तीसरी मंजिल पर रह रहा था। उसने सेक्टर-3 में नया मकान बनवाया था। रविवार को नए घर में गृह प्रवेश का हवन होना था।

ये भी पढ़ें:निकाह से पहले मांगी कार, मैरिज हाल में जंग,दूल्हे को बनाया बंधक, फिर..

पत्नी पर कार्रवाई की तैयारी

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि युवक द्वारा आत्महत्या की गई है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें पत्नी का नाम दिया है। पुलिस द्वारा पत्नी पर कार्रवाई की जाएगी।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Suicide अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।