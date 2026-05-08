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CM योगी को धमकी दी; शादी टूटने का बदला लेने के लिए रची साजिश, आरोपी सफाईकर्मी गिरफ्तार

sandeep हिन्दुस्तान, जलालाबाद (प्रयागराज)
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आरोप है कि शादी टूटने का बदला लेने के लिए नितेश ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी भरे संदेश पोस्ट किए और उनमें पवन चौरसिया का मोबाइल नंबर टैग कर दिया, ताकि पुलिस कार्रवाई इंजीनियर पर हो सके।

CM योगी को धमकी दी; शादी टूटने का बदला लेने के लिए रची साजिश, आरोपी सफाईकर्मी गिरफ्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में प्रयागराज पुलिस ने जलालाबाद निवासी एक सफाईकर्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपित ने निजी रंजिश के चलते इंजीनियर को फंसाने के उद्देश्य से साजिश रची थी।

शादी टूटने का बदला लेने के लिए रची साजिश

पुलिस के मुताबिक जलालाबाद क्षेत्र निवासी नितेश कटियार की शादी एक मेट्रीमोनियल साइट के माध्यम से प्रयागराज निवासी युवती से तय हुई थी। कुछ समय बाद लड़की पक्ष ने रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद नितेश का युवती के भाई इंजीनियर पवन चौरसिया से विवाद हो गया। आरोप है कि बदला लेने के लिए नितेश ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी भरे संदेश पोस्ट किए और उनमें पवन चौरसिया का मोबाइल नंबर टैग कर दिया, ताकि पुलिस कार्रवाई इंजीनियर पर हो सके।

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पूछताछ में आरोपी ने कबूली साजिश

धमकी भरे पोस्ट सामने आने के बाद प्रयागराज पुलिस सक्रिय हुई और साइबर जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस जलालाबाद पहुंची और आरोपित को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने पूरी साजिश कबूल कर ली। पुलिस ने उसके खिलाफ धमकी देने, आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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शादी टूटने पर नितेश ने बदला लेने की ठानी

जलालाबाद कस्बे का निवासी नितेश कटियार जलालनगर नगर पंचायत में संविदा पर सफाईकर्मी है। जानकारी के मुताबिक, नितेश की शादी प्रयागराज में एक ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए तय हुई थी। सगाई भी हो गई थी, लेकिन बाद में अनबन के चलते लड़की पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज नितेश ने बदला लेने की ठान ली।

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