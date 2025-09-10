स्कूल के भीतर दिनदहाड़े चाकूबाजी, सहपाठियों ने गला रेतकर की छात्र की हत्या

प्रयागराज में बुधवार को कॉलेज के अंदर ही 12वीं कक्षा के एक छात्र की चाकू मार कर हत्या कर दी गई। इस घटना से स्कूल में दहशत मच गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

पुलिस के मुताबिक अवनीश पांडेय इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज का छात्र था और कुछ दिन पहले उसका कालेज के ही दूसरे छात्रों से विवाद हो गया था। आज सुबह दोनों के बीच फिर कहासुनी हुई थी। अवनीश जब कालेज में क्लास खत्म कर बाहर सीढ़ियों से उतरने लगा कि पहले से घात लगाए दूसरे छात्रों ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। चाकू सीधा अवनीश की गर्दन पर लगा। घटना के बाद पूरे कालेज में हड़कंप मच गया।