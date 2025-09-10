Classmates killed a student inside the school by slitting his throat with knife स्कूल के भीतर दिनदहाड़े चाकूबाजी, सहपाठियों ने गला रेतकर की छात्र की हत्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsClassmates killed a student inside the school by slitting his throat with knife

स्कूल के भीतर दिनदहाड़े चाकूबाजी, सहपाठियों ने गला रेतकर की छात्र की हत्या

प्रयागराज में बुधवार को कॉलेज के अंदर ही 12वीं कक्षा के एक छात्र की चाकू मार कर हत्या कर दी गई। इस घटना से स्कूल में दहशत मच गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। 

Pawan Kumar Sharma वार्ता, प्रयागराजWed, 10 Sep 2025 04:37 PM
share Share
Follow Us on
स्कूल के भीतर दिनदहाड़े चाकूबाजी, सहपाठियों ने गला रेतकर की छात्र की हत्या

यूपी के प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां यमुना नगर इलाके में बुधवार को कॉलेज के अंदर ही 12वीं कक्षा के एक छात्र की चाकू मार कर हत्या कर दी गई। इस घटना से स्कूल में दहशत मच गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही आरोपियों की तलाश में जुट गई।

पुलिस के मुताबिक अवनीश पांडेय इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज का छात्र था और कुछ दिन पहले उसका कालेज के ही दूसरे छात्रों से विवाद हो गया था। आज सुबह दोनों के बीच फिर कहासुनी हुई थी। अवनीश जब कालेज में क्लास खत्म कर बाहर सीढ़ियों से उतरने लगा कि पहले से घात लगाए दूसरे छात्रों ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। चाकू सीधा अवनीश की गर्दन पर लगा। घटना के बाद पूरे कालेज में हड़कंप मच गया।

घायल छात्र को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। चाकू मारने के बाद आरोपी दोनों छात्र धमकाते हुए कालेज से भाग निकले। इस मामले में सहायक पुलिस उपायुक्त अरुण त्रिपाठी ने बताया कि मृतक के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी छात्रों को गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। दोनो को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:नेपाल की जेल तोड़कर भागे चार भारतीय कैदी, सोनौली बॉर्डर पर SSB ने दबोचा
Prayagraj Prayagraj News Prayagraj Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |