बेसमेंट में क्लास, न वेंटिलेशन और न फायर एनओसी...हादसों को दावत दे रहे लखनऊ के कोचिंग संस्थान

लखनऊ के अलीगंज के एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद यह सवाल फिर चर्चा में है कि आखिर हजारों छात्रों को शिक्षित करने वाले कोचिंग संस्थान अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर कितने सुरक्षित हैं?

Lucknow Fire: लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र के एक एनिमेशन सेंटर में सोमवार को लगी भीषण आग ने राजधानी के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आग लगने के बाद लोगों को जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों से कूदना पड़ा। वहीं, राहत और बचाव कार्य घंटों तक चलता रहा। इस घटना के बाद यह सवाल फिर चर्चा में है कि आखिर हजारों छात्रों को शिक्षित करने वाले कोचिंग संस्थान अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर कितने सुरक्षित हैं?

राजधानी में कोचिंग कारोबार तेजी से फैला है। अलीगंज, कपूरथला, इंदिरानगर, गोमतीनगर, महानगर, जानकीपुरम और आलमबाग जैसे इलाकों में सैकड़ों कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों में चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि संकरी सीढ़ियां, एकल निकास मार्ग, बेसमेंट का उपयोग और अग्निशमन उपकरणों का नियमित परीक्षण न होना आपदा को बड़े हादसे में बदल सकता है।

अग्नि सुरक्षा के नहीं हैं कोई इंतजाम फायर विभाग के निरीक्षणों में बीते वर्षों में लगातार खामियां सामने आती रही हैं। फरवरी 2025 में चलाए गए विशेष अभियान में शहर के 17 कोचिंग संस्थानों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा इंतजाम नहीं पाए गए थे। इनमें कई संस्थान बिना पर्याप्त वेंटिलेशन के संचालित हो रहे थे, जबकि कुछ बेसमेंट में चल रहे थे। फायर विभाग ने संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई और लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति भी की थी।

नहीं उठाए जाते ठोस कदम इसके बावजूद कोई इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है जब कोई हादसा होता है तो कुछ दिन अभियान चलता है और जरूरी कार्रवाई की जाती है उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। समस्या का ठोस समाधान नहीं किया जाता जिससे बार-बार एक जैसे हादसे होते रहते हैं।

17 कोचिंग संस्थानों को मिला था नोटिस शहर में बिना अग्निशमन एनओसी और सुरक्षा के चल रही 17 कोचिंग सेंटर के खिलाफ एक साल पहले तत्कालीन सीएफओ मंगेश कुमार ने नोटिस जारी किया था। इनमें एलेन कोचिंग सेंटर, भवन कोटा स्टडी फोरम, टाइम्स कोचिंग सेंटर, टेक्सेज लाइब्रेरी, चौहान प्लाजा, बोस्टन एकेडमी जैसे नामचीन संस्थान थे। इसके बाद फिर अफसर भूल गए। दमकल विभाग नोटिस जारी कर सिर्फ खानापूर्ति करता है।

पांच सालों में कई बड़ी घटनाएं 1 सितंबर 2022 में हजरतगंज के कोचिंग में कक्षाएं चलने के दौरान आग लगी थी।

इसके एक दिन बाद ही शहनजफ रोड स्थित सात मंजिला इमारत में आग लग गई थी।

नवंबर 2022 में प्रिंस कॉम्प्लेक्स में आग लगने की घटना हुई थी।

जून 2023 में बादशाहनगर मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में आग लग गई थी।