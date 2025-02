नौवीं के छात्र ने सीनियर पर चाकू से ताबड़तोड़ किए वार, स्कूल कैंपस में मचा हड़कंप

Student attacked with a knife in the school campus: यूपी के बलिया के मनियर क्षेत्र के बड़ागांव स्थित एक विद्यालय में परिसर में शनिवार को किसी बात को लेकर हुए विवाद में नौवीं के एक छात्र ने दसवीं के छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इससे वह बुरी तरह घायल हो गया। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को जिला अस्पताल भेजवाया। वहां डॉक्‍टर ने उसे वाराणसी रेफर कर दिया। घायल छात्र की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।