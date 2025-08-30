Class 9 student ran away with 5 lakh rupees, police caught her friend and beat him naked 5 लाख रुपए लेकर भागी क्लास 9 की छात्रा, पुलिस ने पकड़कर दोस्त को नंगा कर बेरहमी से पीटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsClass 9 student ran away with 5 lakh rupees, police caught her friend and beat him naked

यूपी के कुशीनगर से पांच लाख रुपए लेकर भागी कक्षा नौ की छात्रा को लखनऊ की वृंदावन काॅलोनी से पुलिस ने बरामद कर लिया। भगाने के शक में पुलिस ने उसके नाबालिग दोस्त को पीजीआई थाने के कमरे में बंद किया और नंगा कर

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 05:52 AM
कुशीनगर से पांच लाख रुपये लेकर भागी कक्षा नौ की छात्रा लखनऊ की वृंदावन कालोनी में डेढ़ हफ्ते रही। किशोरी के परिवारीजन शुक्रवार को पुलिस लेकर वृंदावन कालोनी पहुंचे और किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी को बरगलाने और भगाने के शक में पुलिस ने उसके नाबालिग दोस्त को पीजीआई थाने के कमरे में बंद किया और नंगा कर उसकी चमड़ी उधेड़ दी। इसके बाद बदहवास हालत में उसे लेकर चले गए। किशोर के परिवारीजनों ने कुशीनगर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

किशोर के पिता ने बताया कि वह यहां वृंदावन कलोनी में रहते हैं। मूल रूप से सेवरही कुशीनगर निवासी हैं। बेटा एक साल पहले वहीं कक्षा आठ में पढ़ता था। हॉस्टल में रहता था। इस दौरान उसकी किशोरी से बातचीत होती थी। किशोरी के पिता शराब के लती हैं वह उसे प्रताड़ित करते हैं। वह डेढ़ हफ्ते पूर्व घर से अपने पिता का मोबाइल और करीब पांच लाख रुपये लेकर भागी थी। यहां एक फ्लैट किराए पर लेकर रह रही थी। किशोरी को गोरखपुर में बीते दिनों एक उमेश नाम का युवक मिला था। उसने किसी से फोन पर बातचीत कराकर यहां एक युवक की मदद से किराए पर किशोरी को फ्लैट दिलाया था। चूंकि किशोरी और बेटा दोनों साथ पढ़ते थे। इस लिए वह दोनों आपस में बातचीत करते थे। किशोरी के घरवालों ने वहां सेवरही थाने में शिकायत की थी।

बेटे पर किशोरी को भगाने की आशंका से शुक्रवार को यहां आ धमके। बेटे को घर से जबरन किशोरी के परिवारीजन और सेवरही थाने के दरोगा व अन्य पुलिस कर्मी खींच ले गए। घर की महिलाओं से अभद्रता की। पीजीआई थाने ले जाकर वहां बेटे को जमकर पीटा। उसकी चमड़ी उधेड़ दी। बेटे की हालत बिगड़ गई। इसके बाद उसे लेकर चले गए। किशोर के पिता का आरोप है कि उनका बेटा बेकसूर है। पुलिस की पकड़ से मुख्य आरोपी दूर हैं और बेकसूर बेटे को फंसा रही है। इंस्पेक्टर पीजीआई धीरेंद्र सिंह ने बताया कि किशोर, किशोरी से बातचीत करता था। सेवरही पुलिस उसे यहां से बरामद करके ले गई। थाने से किशोर को सही सलामत लेकर गई है। यहां कोई पिटाई नहीं हुई है।

