5 लाख रुपए लेकर भागी क्लास 9 की छात्रा, पुलिस ने पकड़कर दोस्त को नंगा कर बेरहमी से पीटा

यूपी के कुशीनगर से पांच लाख रुपए लेकर भागी कक्षा नौ की छात्रा को लखनऊ की वृंदावन काॅलोनी से पुलिस ने बरामद कर लिया। भगाने के शक में पुलिस ने उसके नाबालिग दोस्त को पीजीआई थाने के कमरे में बंद किया और नंगा कर

कुशीनगर से पांच लाख रुपये लेकर भागी कक्षा नौ की छात्रा लखनऊ की वृंदावन कालोनी में डेढ़ हफ्ते रही। किशोरी के परिवारीजन शुक्रवार को पुलिस लेकर वृंदावन कालोनी पहुंचे और किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी को बरगलाने और भगाने के शक में पुलिस ने उसके नाबालिग दोस्त को पीजीआई थाने के कमरे में बंद किया और नंगा कर उसकी चमड़ी उधेड़ दी। इसके बाद बदहवास हालत में उसे लेकर चले गए। किशोर के परिवारीजनों ने कुशीनगर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

किशोर के पिता ने बताया कि वह यहां वृंदावन कलोनी में रहते हैं। मूल रूप से सेवरही कुशीनगर निवासी हैं। बेटा एक साल पहले वहीं कक्षा आठ में पढ़ता था। हॉस्टल में रहता था। इस दौरान उसकी किशोरी से बातचीत होती थी। किशोरी के पिता शराब के लती हैं वह उसे प्रताड़ित करते हैं। वह डेढ़ हफ्ते पूर्व घर से अपने पिता का मोबाइल और करीब पांच लाख रुपये लेकर भागी थी। यहां एक फ्लैट किराए पर लेकर रह रही थी। किशोरी को गोरखपुर में बीते दिनों एक उमेश नाम का युवक मिला था। उसने किसी से फोन पर बातचीत कराकर यहां एक युवक की मदद से किराए पर किशोरी को फ्लैट दिलाया था। चूंकि किशोरी और बेटा दोनों साथ पढ़ते थे। इस लिए वह दोनों आपस में बातचीत करते थे। किशोरी के घरवालों ने वहां सेवरही थाने में शिकायत की थी।