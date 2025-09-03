Class 8 student going to school gangraped in Rampur up स्कूल जा रही 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, 5 दिन बाद होश आने पर बच्ची ने रो-रोकर बताई आपबीती, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
स्कूल जा रही 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, 5 दिन बाद होश आने पर बच्ची ने रो-रोकर बताई आपबीती

यूपी के रामपुर जिले में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां स्कूल जा रही आठवीं की छात्रा से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पांच दिन बाद होश में आई छात्रा ने रो-रोकर अपनी आपबीती बताई है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 02:14 PM
उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में क्षेत्र के एक गांव में आठवीं कक्षा की छात्रा के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 22 अगस्त की सुबह दो युवकों ने छात्रा को स्कूल जाते समय रास्ते से उठाकर खेत में ले जाकर गैंगरेप किया और नशा सुंघाकर बेहोश कर दिया। पांच दिन बाद होश आने पर पीड़िता बच्ची ने रो-रोकर आपबीती सुनाई तो परिजनों ने मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ऐक्शन में आ गई है।

पीड़िता के पिता ने बताया कि रसूलपुर गांव का युवक विकास काफी समय से उनकी बेटी पर गलत नजर रखता था। आरोप है कि 22 अगस्त की सुबह करीब साढ़े सात बजे जब छात्रा साइकिल से स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में गांव से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर विकास और उसका साथी उसे रोककर खेत में ले गए। वहां दोनों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया और फिर नशा सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया। होश आने पर परिजन पुलिस थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़िता के चाचा को धमकाने के आरोप में गांव के ही रिंकू फौजी का नाम सामने आया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों विकास, उसके साथी और रिंकू फौजी के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

रामपुर एसपी विद्या सागर मिश्र ने बताया कि शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में स्कूल जा रही छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है। तथ्य के अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी।

