11 वीं की छात्रा को शादी के बहाने बस्ती से नोएडा ले जाकर किया रेप, मारपीट कर छोड़ा

यूपी के बस्ती जिले के बभनान में 11 वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा को शादी का झांसा देकर नोएडा ले जाने और वहां रेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने उसे मारपीट कर छोड़ दिया। इसके बाद थकहार और निराश होकर छात्रा पुलिस के पास पहुंची। पुलिस पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

मामला बस्ती बभनान के पैकोलिया थानाक्षेत्र के एक गांव का है। यहां की रहने वाली एक लड़की गौर पुलिस के पास पहुंची। लड़की ने गौर पुलिस को दिए प्रार्थना-पत्र में बताया कि वह अनुसूचित जाति की है। तीन साल पहले वह 11वीं की छात्रा थी। पढ़ाई के दौरान ही थाना गौर क्षेत्र के गांव भटहा जंगल बलदेव पुरवा के रहने वाले वीरेंद्र वर्मा से उसका संपर्क हुआ। छात्रा का आरोप है कि वीरेंद्र ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। उसने प्रेम के नाम पर बभनान में कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद उसने शादी का झांसा देकर छात्रा को फुसलाया। उसे विश्वास दिलाया और अपने साथ लेकर नोएडा चला गया। आरोप है कि नोएडा में वह 7-8 महीने तक छात्रा के साथ दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान छात्रा ने शादी की जिद की। वह शादी करने की बात पर अड़ गई तो वीरेंद्र ने मना कर दिया। इस पर छात्रा ने उसे पुलिस में मामले की शिकायत करने की चेतावनी दी। यह सुनते ही वीरेंद्र गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने मारपीट शुरू कर दी।