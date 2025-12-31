Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsclass 11th student murdered over social media status history sheeter given the pistol 5 minors arrested
सोशल मीडिया पर स्टेटस को लेकर 11वीं के छात्र की हत्या, 5 नाबालिग गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर स्टेटस को लेकर 11वीं के छात्र की हत्या, 5 नाबालिग गिरफ्तार

संक्षेप:

आरोपियों ने पुरानी रंजिश और सोशल मीडिया पर स्टेटस डालने से क्षुब्ध होकर हत्या की साजिश दीपक के घर रची थी। 315 बोर का तमंचा दीपक और बाल अपचारी ने उपलब्ध कराया था, जबकि 7.65 एमएम पिस्टल थाने के हिस्ट्रीशीटर पवन राजभर ने दी थी। इसी आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं बढ़ाई भी गई हैं। 

Dec 31, 2025 06:38 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में पिपराइच थाना क्षेत्र स्थित कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के खेल मैदान में 26 दिसंबर को दिनदहाड़े हुई 11वीं के छात्र सुधीर उर्फ भोला की गोली मारकर की गई हत्या में शामिल नाबालिग समेत पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि सोशल मीडिया पर स्टेटस और उसमें मां की गाली देने को लेकर हत्या की साजिश रची गई थी। पड़ोसी बाल अपचारी ने तमंचा और हिस्ट्रीशीटर पवन राजभार ने पिस्टल उपलब्ध कराई गई थी। घटना में शामिल हिस्ट्रीशीटर समेत दो की तलाश में पुलिस टीम लगी है। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल, एक तमंचा और बाइक बरामद कर ली गई है।

गिरफ्तार आरोपियों में दयानन्द उर्फ छोटू, ऋतिक रोशन उर्फ रोशन, उदय उर्फ किशन कुमार, दीपक तथा एक बाल अपचारी शामिल हैं। तीन मुख्य आरोपी दयानन्द, ऋतिक और उदय को पुलिस टीम ने सोमवार की रात करीब 1:30 बजे कोनी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया, जबकि दीपक और बाल अपचारी को सुभाष नगर से बुधवार सुबह 9:05 बजे पकड़ा गया।

एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश और सोशल मीडिया पर स्टेटस डालने से क्षुब्ध होकर हत्या की साजिश दीपक के घर रची थी। 315 बोर का तमंचा दीपक और बाल अपचारी ने उपलब्ध कराया था, जबकि 7.65 एमएम पिस्टल थाने के हिस्ट्रीशीटर पवन राजभर ने दी थी। इसी आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं की बढ़ोतरी भी की गई है। मामले में नामजद एक अन्य आरोपी विनय कुमार और असलहा उपलब्ध कराने वाला हिस्ट्रीशीटर पवन फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया।

पंचायत में भी हुई थी तनातनी

घटना वाले दिन ही एक समाजसेवी ने दोनों पक्षों को बैठाकर पंचायत भी कराई थी। बताया जा रहा है कि इसमें भी दोनों के बीच तनातनी हुई थी, लेकिन डांटने पर सुधीर मान गया था। उधर, विनय ने हत्या की साजिश रची और उसी दिन दोपहर में घटना को अंजाम दे दिया गया।

यह हुआ था

पिपराइच के कॉलेज के खेल मैदान में 11वीं के छात्र सुधीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ था और एक आरोपी के घर पर तोड़फोड़ करने के साथ ही उसकी मां की पिटाई कर दी गई थी। किसी तरह से पुलिस ने मां को बचाया था। इस मामले में सुधीर के पिता राजेश की तहरीर पर विनय व तीन अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच कर रही है। एक संदिग्ध पुलिस हिरासत में है। जांच में स्टेटस पर अभद्र टिप्पणी किए जाने पर हत्या की बात सामने आई है।

दयानंद, ऋतिक और उदय गए थे हत्या करने

एसपी के मुताबिक, दयानन्द उर्फ छोटू और ऋतिक रोशन उर्फ रोशन एक साथ हत्या करने के लिए खेल मैदान में बाइक से गए थे। उदय उर्फ किशन कुमार भी मौके पर मौजूद था। इस आधार पर पुलिस ने दीपक और बाल अपचारी को हत्या की साजिश में शामिल होने और अवैध असलहा उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया। हत्या करने के बाद सभी घर से फरार हो गए थे।

